Λος Αντζελες, εμπιστευτικό: Τι ξέρουμε ως τώρα

Το Λος Αντζελες έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης μεταξύ ανδρών της Εθνοφρουράς και διαδηλωτών, αμέτρητοι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για τη μεταναστευτική πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τις μαζικές απελάσεις αλλοδαπών. Και την ίδια ώρα η Καλιφόρνια έχει μετατραπή σε ένα πεδίο μάχης εξουσίας, μια χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη αμερικανική Ιστορία αντιπαράθεση, ανάμεσα στον κυβερνήτη της Πολιτείας, τον Δημοκρατικό Γκάβιν Νιούσομ, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν δείχνει καμία πρόθεση να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από τρεις ημέρες ταραχών στο Λος Άντζελες. Πολιτικά τον βολεύει καθώς πουλάει το «σχήμα» της κακής Αριστεράς που δεν θέλει τις πόλεις ασφαλείς. Τη Δευτέρα υποστήριξε ότι οι συγκρούσεις με τις αρχές επιβολής του νόμου ήταν έργο «επαγγελματιών ταραχοποιών» και «ανταρτών». Ο Νιούσομ κατηγόρησε από την πλευρά του τον Τραμπ ότι ο ίδιος δημιούργησε μια κρίση και τώρα τη χρησιμοποιεί για να δράσει ως δικτάτορας, διατάσσοντας την αποστολή στρατευμάτων ή ακόμα και τη σύλληψη του δημοκρατικά εκλεγμένου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας!

«Αυτοί που προκαλούν προβλήματα είναι επαγγελματίες ταραχοποιοί και αντάρτες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, χωρίς να αναφέρει εάν θα κηρύξει κατάσταση εξέγερσης (Insurrection Act) , κάτι που θα μπορούσε να του δώσει εξαιρετικά ευρείες εξουσίες.

Ο Τραμπ επέμεινε πως έλαβε «μια σπουδαία απόφαση» στέλνοντας την Εθνοφρουρά για να διαχειριστεί την αναταραχή στην Καλιφόρνια που ξέσπασε το Σαββατοκύριακο λόγω της μεταναστευτικής του πολιτικής. Αμέτρητοι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις απελάσεις αλλοδαπών. «Αν δεν το είχαμε κάνει, το Λος Άντζελες θα είχε εξαλειφθεί εντελώς» έκρινε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας κατηγόρησαν τον πρόεδρο Τραμπ ότι πυροδότησε μια ήδη τεταμένη κατάσταση στο Λος Άντζελες στέλνοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς, ενώ ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι μερικές φορές οι βίαιες διαδηλώσεις δικαιολογούν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες απέλασης.

Ο πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε ότι θα υποστηρίξει τη σύλληψη του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ των μεταναστών στην Καλιφόρνια, προπύργιο των Δημοκρατικών, οι οποίες τον ώθησαν να διατάξει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Το Σάββατο, ο Τομ Χόμαν, ο κύριος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα μετανάστευσης και αρχιτέκτονας της πολιτικής του για τις μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ο «τσάρος των συνόρων» όπως τον αποκαλούν, απείλησε ότι θα συλλάβει οποιονδήποτε εμποδίζει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου του Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Αντζελες, Κάρεν Μπας.

Ο Νιούσομ απάντησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NBC News προκαλώντας τον Χόμαν να «τελειώσει με αυτό» και να προχωρήσει στη σύλληψη.

Όταν ρωτήθηκε, τη Δευτέρα, για το εάν ο Νιούσομ προκάλεσε τον Χόμαν να τον συλλάβει, ο Τραμπ είπε: «Θα το έκανα εάν ήμουν ο Τομ. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο. Στον Γκάβιν αρέσει η δημοσιότητα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».

O Γκάβιν Νιούσομ κατήγγειλε από την πλευρά του τον Τραμπ ότι όχι μόνο κλιμάκωσε επίτηδες την κατάσταση, αλλά αμφισβητεί την εξουσία του κυβερνήτη της Πολιτείας και απάντησε με μηνύσεις κατά του Λευκού Οίκου. Ο Νιούσομ, ενδεχομένως ένας πιθανός προεδρικός υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος στις εκλογές του 2028, ανέφερε πως ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι το «έγκλημα» του Νιούσομ είναι ότι έθεσε υποψηφιότητα, ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε πως έστειλε την Εθνοφρουρά εντελώς απροετοίμαστη.

You sent your troops here without fuel, food, water or a place to sleep.

Here they are — being forced to sleep on the floor, piled on top of one another.

If anyone is treating our troops disrespectfully, it is you @realDonaldTrump. https://t.co/4i8VIiYZLr pic.twitter.com/sUYD2KHu6O

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025