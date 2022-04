LIVE: Η επόμενη μέρα – μετά τη σφαγή στην Μπούτσα

Η 41η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία ανέτειλε με τον κόσμο ακόμα σε σοκ για όσα συνέβησαν στην Μπούτσα, βορειοδυτικά του Κιέβου. Η Δύση (συ)ζητά νέες αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και απελαύνει διπλωμάτες, όμως δεν είναι σαφές αν η ΕΕ θα κάνει το τελικό βήμα ενός εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια —εδώ η Ευρώπη είναι αμήχανη, φοβική και βέβαια διχασμένη. Οι ΗΠΑ πάντως μιλούν για πόλεμο που θα διαρκέσει μήνες ή και περισσότερο…

09:36 Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, με το Πεκίνο να ζητεί εκ νέου να πραγματοποιηθούν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Πεκίνο έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, ήταν η πρώτη συνομιλία αυτού του επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών από την 1η Μαρτίου, όταν ο Κουλέμπα ζήτησε από την Κίνα να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς της με τη Ρωσία ώστε να την πείσει να τερματίσει την εισβολή.

«Οι πόλεμοι σταματούν κάποια στιγμή. Το κλειδί είναι πώς να αναλογιστούμε τον πόνο, πώς να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα την ασφάλεια στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε έναν ισορροπημένο, αποτελεσματικό και ουσιαστικό ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφαλείας», δήλωσε ο Ουάνγκ.

09:02 Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στην τακτική ημερήσια ενημέρωση για την κατάσταση στην Ουκρανία, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν περιοχές-κλειδιά στα βόρεια της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές συνεχίζονται οι αψιμαχίες αλλά βαίνουν μειούμενες καθώς οι Ρώσοι αποχωρούν.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, πολλές ρωσικές μονάδες που αποσύρονται από τη βόρεια Ουκρανία, πιθανότατα θα ανασυνταχθούν και επανεξοπλιστούν προκειμένου να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στα ανατολικά.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/C605aP9hlX

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/t8wlPfCrqd

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 5, 2022