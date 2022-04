LIVE: Η 51η ημέρα του πολέμου – μετά το «Moskva» τι;

Η 51η ημέρα του πολέμου ανέτειλε με τη Ρωσία να προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της απώλειας ενός εμβληματικού πολεμικού πλοίου — του καταδρομικού «Moskva» το οποίο τελικά βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα — και με τη Δύση να φοβάται ότι αυτές οι στρατιωτικές αποτυχίες θα ωθήσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά.

09:22 Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ ανακοίνωσε πως εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι συμφωνήθηκαν για σήμερα για την απομάκρυνση αμάχων, μεταξύ άλλων και με ιδιωτικά αυτοκίνητα από την πολιορκημένη Μαριούπολη.

αλλοι διάδρομοι απομάκρυνσης αμάχων συμφωνήθηκαν στο Μπερντιάνσκ, το Ενερχοντάρ και το Σιεβιεροντονέτσκ.

Εξάλλου ο κυβερνήτης της ουκρανικής επαρχίας του Λουγκάνσκ, ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κάλεσε τους κατοίκους έξι πόλεων να απομακρυνθούν από την περιοχή, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς της πόλης Κρεμίνα.

Ο Γκαϊντάι έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram: «Μην διστάζετε και φύγετε όσο εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα. … Επιλέξτε τη ζωή, λεωφορεία σας περιμένουν στα σημεία συγκέντρωσης. Το ίδιο και τρένα, από τα οποία υπάρχουν αρκετά».

08:13 Οι Γερμανοί θα πρέπει να αρχίσουν να εξοικονομούν ενέργεια τώρα προκειμένου η χώρα τους να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας: αυτό δήλωσε ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα πιθανό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο –κάτι το οποίο το Βερολίνο απορρίπτει χωρίς συζήτηση προς το παρόν.

Η Γερμανία δέχεται πιέσεις να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, καθώς πολλοί καταγγέλλουν ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές χρηματοδοτούν τα εγκλήματα των ρώσων στρατιωτών.

Ο Χάμπεκ επεσήμανε ότι η Γερμανία θα εξαρτάται λιγότερο από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, αν οι πολίτες μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ πρότεινε στους συμπατριώτες του να χρησιμοποιούν το τρένο ή το ποδήλατο όποτε είναι δυνατό, αντί για το αυτοκίνητό τους.

«Κάθε χιλιόμετρο που δεν οδηγείτε συμβάλει στο να αποδεσμευθούμε πιο εύκολα από τη ρωσική ενέργεια. Επίσης προστατεύουμε το κλίμα», τόνισε ο Χάμπεκ, συμπρόεδρος των Πρασίνων, σε συνέντευξή του στον δημοσιογραφικό όμιλο Funke.

05:32 Η Ιαπωνία θα πάρει μέρος στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών των G20 την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο ιάπωνας υπουργός Σουνίτσι Σουζούκι, την ώρα που δυτικές χώρες καλούν να εκδιωχθεί η Ρωσία από τον διεθνή οικονομικό οργανισμό και έχουν διαμηνύσει πως θα απόσχουν από τις συνεδριάσεις στις οποίες εκπροσωπείται η Μόσχα.

«Η ιαπωνική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρας», ανέφερε ο Σουνίτσι Σουζούκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ερωτηθείς σχετικά με την πρόθεση της Ρωσίας να συμμετάσχει στη σύνοδο ψηφιακά.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μποϊκοτάρει εργασίες της G20 εάν συμμετέχουν αξιωματούχοι της Ρωσίας. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ από την πλευρά του κάλεσε να μην υπάρξει καμιάς μορφής συνεργασία με τη Μόσχα στο πλαίσιο της G20.

04:45 Οι στρατιωτικές αποτυχίες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καταφύγει στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου, ή πυρηνικού όπλου μικρής ισχύος, στη χώρα αυτή: αυτό υποστήριξε ο επικεφαλής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς.

«Δεδομένου ότι είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν και οι ρώσοι ηγέτες να βυθιστούν στην απελπισία, λαμβανομένων υπόψη των ηττών που υπέστησαν ως τώρα από στρατιωτική σκοπιά, κανένας μας δεν μπορεί να παίρνει ελαφρά την απειλή της ενδεχόμενης καταφυγής σε τακτικά πυρηνικά όπλα, ή (πυρηνικά όπλα) μικρής ισχύος», είπε ο Μπερνς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ατλάντα.

04:00 To Reuters δημοσίευσε συγκλονιστικές φωτογραφίες από την καταστροφή στη Μαριούπολη, την στρατηγικής σημασίας πόλη της Αζοφικής Θάλασσας, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται ανηλεώς από τους Ρώσους από την αρχή του πολέμου.

03:22 Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε όλη τη χώρα.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν πέραν του Κιέβου, στη Χερσώνα (νότια), στο Χάρκοβο (ανατολικά) και στο Ιβανο-Φρανκίφσκ (δυτικά).

02:30 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον ουκρανικό λαό για τις 50 ημέρες αντίστασης στην εισβολή του στρατού της Ρωσίας.

«Δόξα τω Θεώ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ο λαός μας — υπερασπιστήκαμε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας», ανέφερε ο 43χρονος πολιτικός στο καθιερωμένο νυχτερινό μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του.

«Οι 50 ημέρες της άμυνάς μας είναι επίτευγμα. Επίτευγμα εκατομμυρίων Ουκρανών», επέμεινε ο αρχηγός του κράτους. Αφηγήθηκε πως θυμάται την πρώτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία: «Για να το θέσουμε ήπια, κανένας δεν ήταν πεισμένος ότι θα επιβιώναμε», είπε.

Πολλοί τον παρότρυναν να φύγει, συνέχισε. «Συμβούλευαν να παραδοθούμε de facto στην τυραννία», αλλά δεν γνώριζαν «τους Ουκρανούς, πόσο γενναίοι είναι» και πόση αξία δίνουν στην ελευθερία «να ζούμε όπως θέλουμε». Ευχαρίστησε ταυτόχρονα όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ανέφερε παράλληλα ότι έπειτα από αυτές τις 50 μέρες βλέπει αλλιώς πολλούς ξένους ηγέτες. Εξήρε τη «μεγάλη γενναιοδωρία» κάποιων, παρότι οι χώρες τους δεν είναι πλούσιες, την αποφασιστικότητα άλλων, που δεν τους έπαιρναν σοβαρά. Ταυτόχρονα στηλίτευσε τη συμπεριφορά ορισμένων ηγετών που του έδωσαν την εντύπωση, είπε, πως είναι ανίσχυροι.

02:00 Η Φινλανδία και η Σουηδία είναι ευπρόσδεκτες στο ΝΑΤΟ, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ. σχολιάζοντας τις ρωσικές απειλές για το θέμα.

«Είναι δικαίωμα κάθε χώρας να επιλέγει ελεύθερα τις αμυντικές συμμαχίες της», δήλωσε η Μπέρμποκ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Νίγηρα και τόνισε ότι «αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για δύο ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εάν η Φινλανδία και η Σουηδία «το αποφασίσουν, τότε είναι πολύ ευπρόσδεκτες στην αμυντική Συμμαχία», πρόσθεσε η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών.

01:02 Σε συνέντευξή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, εξηγώντας ότι πρόκειται για «ματωμένα λεφτά», καθώς με τις πληρωμές προς τη Ρωσία χρηματοδοτούνται οι σφαγές στην Ουκρανία.

01:01 Η απώλεια του καταδρομικού «Moskva», της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, που βυθίστηκε χθες Πέμπτη, αποτελεί «σκληρό πλήγμα» για τις ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

«Θα έχει συνέπειες» στις επιχειρησιακές τους ικανότητες, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο ήταν «κλειδί» στις προσπάθειές τους να εδραιώσουν τη «ναυτική κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε ο Κίρμπι στο CNN.

00:10 Επικοινωνία με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επικοινωνία έγινε στη σκιά των αντιδράσεων του Κιέβου, μετά την απροθυμία του Μακρόν να περιγράψει ως «γενοκτονία» τα όσα διαπράττουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

Held negotiations with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Discussed the investigation of Russian crimes, the resistance of 🇺🇦 people to the invader. We appreciate the strong support of 🇫🇷. The negotiation process was also discussed. We strive for peace in Ukraine, in Europe!

