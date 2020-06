Λεμπρόν Τζέιμς εναντίον Τραμπ για να μη χαθεί η ψήφος των μαύρων

Λίγες μόλις ημέρες μετά την καταγγελία του για «συστημικό ρατσισμό» στην εκλογική διαδικασία σε συγκεκριμένες γειτονιές της πολιτείας της Τζόρτζια, ο Λεμπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των κοινοτήτων των Αφροαμερικανών σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου.

Οπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, η οργάνωση ονομάστηκε «More than a vote» (εμπνευσμένο από το «More than an athlete», το μότο ζωής που έχει υιοθετήσει ο άσος του NBA) και φυσικά αμέσως ξεκαθάρισε πως ο αντίπαλος του Τζέιμς εκτός των γηπέδων του μπάσκετ είναι ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουμε τη διαφορά», δήλωσε ο τέσσερις φορές MVP του NBA σε συνέντευξή του στους New York Times και πρόσθεσε: «η σωστή ενημέρωση είναι απαραίτητη σε όλους, τώρα νιώθουμε πως ο κόσμος άρχισε επιτέλους να μας ακούει».

Ο Τζέιμς είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να πολεμήσει την αποχή, η οποία είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Ναι, θέλουμε να βγείτε έξω και να ρίξετε την ψήφο σας, αλλά θέλουμε πρώτα να σας ενημερώσουμε για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνετε», τόνισε στους Times.

Σε αυτήν την πρωτοβουλία ο ΛεΜπρόν έχει μαζί του κι άλλους NBAers όπως ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο Τρέι Γιανγκ και ο Έρικ Μπλέντσο.

Η λίστα περιλαμβάνει αθλητές και από άλλα σπορ αλλά και καλλιτέχνες όπως ο διάσημος κωμικός και μεγάλος φαν του ΝΒΑ, Κέβιν Χαρτ.

Την χρηματοδότηση της κίνησης ανέλαβε ο ίδιος σταρ των Λος Αντζελες Λέικερς που επέλεξε ως συνεργάτες του γνωστούς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς συμβούλους με γερά πορτοφόλια αλλά και εξίσου γερά κοινωνικά ερείσματα στις κατά τόπους κοινότητες των Αφροαμερικανών.

Η εκστρατεία ενημέρωσης αρχικά θα απευθυνθεί σε μεγάλες κοινότητες Αφροαμερικανών στις πολιτείες του Μίσιγκαν, της Πενσιλβάνια, της Βόρειας Καρολίνας, της Φλόριντα, του Τέξας και της Τζόρτζια.

Και κατόπιν θα απευθυνθεί σε αντίστοιχες κοινότητες μαύρων σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Οπως σημειώνει σχετικά ο Τζέιμς, η απάθεια, οι διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι προσπάθειες περιορισμού των δικαιωμάτων ψήφου, θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τη χαμηλή συμμετοχή των Αφροαμερικανών στις εκλογές του 2016. Και πλέον αυτό δεν θέλει να ξανασυμβεί, ειδικά, όπως λέει, σε χρονικές συγκυρίες όπως αυτή που ζούμε σήμερα μιας και η πανδημία του κορονοϊού, που βρίσκεται σε έξαρση, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για τη συμμετοχή του κόσμου στην εκλογική διαδικασία της 3ης Νοεμβρίου, μιας και θα ελλοχεύει ο κίνδυνος του συνωστισμού.

Κάπως έτσι, ο Τζέιμς, ο Χαρτ μέχρι και ο αφροαμερικανός επιχειρηματίας Μάβερικ Κάρτερ θα χρησιμοποιήσουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρέχουν οι ίδιοι πληροφορίες στους ψηφοφόρους διαμέσου των προφίλ και των λογαριασμών τους σε Twitter, Facebook και Instagram.

«Στόχος μας βασικά είναι να πείσουμε τον κόσμο, τις κοινότητες μας, να συμμετέχουν στις εκλογές, η ψήφος τους μετράει. Διαθέτουμε γνώση για όσα προσπαθεί η άλλη πλευρά να κάνει με στόχο να εμποδίσει ανθρώπους να ψηφίσουν, όπως επίσης διαθέτουμε και εκείνα τα στοιχεία που θα μοιραστούμε με τον κόσμο για να καταλάβουν [τι πρέπει να ψηφίσουν]», καταλήγει με νόημα ο Λεμπρόν.