Κωνσταντινούπολη: Εκατοντάδες μετασεισμοί – επίσκεψη Ερντογάν

Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία από την ισχυρή δόνηση των 6,2 βαθμών, που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 12:49 μ.μ. της Τετάρτης.

Εως το πρωί της Πέμπτης είχαν σημειωθεί τουλάχιστον 284 μετασεισμοί.

Ο τελευταίος μεγάλος μετασεισμός σημειώθηκε στις 7:19 το πρωί της Πέμπτης, εντάσεως 4,1 βαθμών, σύμφωνα με την υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Το Αστεροσκοπείο του Καντιλί έδωσε την ένταση του ίδιου σεισμού στους 4,6 βαθμούς, όπως ανέφερε ο Γιάννης Μανδαλίδης, ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Τουρκία.

Ο μεγαλύτερος μετασεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών είχε σημειωθεί την Τετάρτη στις 12:51 μ.μ.

