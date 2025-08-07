Κρεμλίνο: Τις επόμενες ημέρες η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, την Πέμπτη.

«Με πρόταση της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής για την διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους αμερικανούς εταίρους», δήλωσε ο Ουσακόφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης κορυφής.

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική Ανω Βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε την συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τετάρτη πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού ή πότε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε όμως πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του, όσον αφορά μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ και τον ρώσο πρόεδρο χθες στο Κρεμλίνο, ήταν «καλές».

Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Τραμπ, την Τετάρτη, με τον Κιρ Στάρμερ, τον Φρίντριχ Μερτς, τον Μαρκ Ρούτε, τον Ζελένσκι και αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν ήταν «πιο παραγωγική από το αναμενόμενο».

Παρέμενε ωστόσο, ασαφές, ποιες παραχωρήσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός είναι πραγματικά διατεθειμένος να δεχθεί ο ρώσος πρόεδρος.

Λίγο αργότερα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη», προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News