Εθνική τραγωδία στην Ινδία: Ξεπερνούν τους 400 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Επειτα από μια εβδομάδα κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων, η κακοκαιρία υποχώρησε τη Δευτέρα και η στάθμη του νερού έπεσε σε πολλές συνοικίες της Κεράλα. Στρατιωτικά ελικόπτερα και σκάφη συνεχίζουν τις έρευνές για τον εντοπισμό επιζώντων και μεταφέρουν πόσιμο νερό και είδη πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.

Οι διασώστες ανακάλυψαν μονάχα την Κυριακή τουλάχιστον 30 πτώματα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών να έχει ανέβει σε τουλάχιστον 400 από τον Ιούνιο και την έναρξη των μουσώνων – ο μεγαλύτερος αριθμός τα τελευταία 100 χρόνια.

Είκοσι δύο χιλιάδες άνθρωποι διασώθηκαν από την Κυριακή μέχρι σήμερα, σε διάστημα 24 ωρών.

Περίπου 725.000 άνθρωποι φιλοξενούνται σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

«Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρήκαν καταφύγιο στους 5.645 καταυλισμούς ανήλθε σε 724.649», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Πιναραγί Βιτζαγιάν.

Πλέον, εκφράζονται φόβοι ότι η μόλυνση των πηγών πόσιμου νερού και οι κακές συνθήκες υγιεινής θα οδηγήσουν στην εμφάνιση ασθενειών. Αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών έχουν σπεύσει στα χωριά για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

