Ινδία: 324 νεκροί ο τελευταίος απολογισμός από τις πλημμύρες στην Κεράλα

Η Κεράλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «εξαιρετικά σοβαρή» κρίση, όπως υπογράμμισε την Πέμπτη ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Πιναραγί Βιτζαγιάν.

Αυτή η… «εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», μέχρι τώρα, μετρά 324 νεκρούς από τις καταστροφικές πλημμύρες στην πολιτεία.

Πρόκειται για τον νεότερο επίσημο απολογισμό που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η τοπική κυβέρνηση. Bέβαια, όλοι οι υπεύθυνοι διαχείρισης της κατάστασης φοβούνται ότι αυτός ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Kerala needs help! The state known as God's own country is struggling to keep its people safe and to provide basic amenities! Please spread the word..#KeralaRescue @ilsansqueen@JHSMlCDROPhttps://t.co/QKKMKm4FyE pic.twitter.com/fGTZ9SCtzG — Ch_ I A (@ChuIarmy1) August 16, 2018

Ο Βιτζαγιάν ανακοίνωσε σε ένα tweet ότι η πολιτεία «βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και έναν αιώνα», με «324 νεκρούς».

Ο προηγούμενος απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες 10 ημέρες έκανε λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς.

Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί στις πληγείσες περιοχές και, σύμφωνα με τις Αρχές, περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα.

Ήδη 60.000 και πλέον άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, βρίσκοντας καταφύγιο σε προσωρινούς καταυλισμούς.

«Όλοι οι συνοικίες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς αναμένουμε νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες 24 ώρες» επεσήμανε ένας εκπρόσωπος του κέντρου αντιμετώπισης καταστροφών της Κεράλα.

Receiving scary videos from my family there on the ongoing floods in South India. More than 80 deaths so far. Thousands trapped. Chief Minister Pinarayi Vijayan has appealed to the people for generous contributions to battle the worst floods faced by Kerala in nearly a century. pic.twitter.com/J8SJzbt2DH — Megha Mohan (@meghamohan) August 16, 2018

Τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στις αεροπορικές συγκοινωνίες έχουν ανασταλεί.