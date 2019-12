Κόρμπιν: Παραιτούμαι, αλλά… όχι ακόμα

Θα παραιτηθεί, αλλά… όχι ακόμα, δήλωσε ο μεγάλος χαμένος των βρετανικών εκλογών, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Παρότι, ο ηγέτης των Εργατικών οδήγησε το κόμμα του στη μεγαλύτερη ήττα από το 1935, όπως γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ, θα παραμείνει στη θέση του, «όσο χρειαστεί» για να «στοχασθούν» οι Εργατικοί το αποτέλεσμα των εκλογών και το μέλλον τους.

Ξεκαθάρισε όμως, πως δεν πρόκειται να κατέβει ξανά σε εκλογές ως αρχηγός τους.

«Είναι προφανώς μια πολύ απογοητευτική νύχτα για το Εργατικό Κόμμα με το αποτέλεσμα που έχουμε», δήλωσε ο Κόρμπιν αφού κέρδισε την έδρα του στο βόρειο Λονδίνο.

«Δεν θα ηγηθώ του κόμματος σε οποιεσδήποτε μελλοντικές γενικές εκλογές», πρόσθεσε

Στον Κόρμπιν καταλογίζεται η ατολμία του να υψώσει το ανάστημα των Εργατικών απέναντι στον Μπόρις Τζόνσον, στο θέμα του Brexit, αφού δεν πήρε την πρωτοβουλία να κυνηγήσει με επιμονή και πάθος ένα νέο δημοψήφισμα, κάτι που ζητούσε επίμονα μεγάλη μερίδα του βρετανικού λαού.

Προσθέτοντας και την περιορισμένη προσωπική του γοητεία, επήλθε η κατάρρευση των ποσοστών του κόμματος, ακόμα και σε παραδοσιακά προπύργιά του. Είναι εμφανές πως οι ψηφοφόροι των Εργατικών τον τιμώρησαν με την ψήφο τους.

Ο Κόρμπιν, ένας δηλωμένος σοσιαλιστής που ανέλαβε τον έλεγχο του κόμματος έπειτα από μια ηχηρή εκλογική ήττα το 2015, μετακίνησε τους Εργατικούς μακριά από τον κεντρώο χώρο ο οποίος είχε στηρίξει τρεις κυβερνήσεις πλειοψηφίας των Εργατικών με επικεφαλής τον Τόνι Μπλερ.

Στα τέσσερα χρόνια που ήταν επικεφαλής, ο 70χρονος Κόρμπιν οικοδόμησε μια πιστή βάση υποστηρικτών, παραμερίζοντας τα κεντρώα μέλη και δημιουργώντας ένα ιδεολογικό σχίσμα για το οποίο οι επικριτές του λένε πως αποξένωσε πολλούς από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης.

Ενθερμος ακτιβιστής υπέρ των Παλαιστινίων, κατηγορήθηκε επίσης ότι δεν απάντησε σε κατηγορίες για αντισημιτισμό μεταξύ των υποστηρικτών του.

«Ο Κόρμπιν ήταν μια καταστροφή που περίμενε στο κατώφλι… όλοι γνώριζαν πως δεν μπορούσε να ηγηθεί της εργατικής τάξης ούτε για να την βγάλει από μια χαρτοσακούλα», λέει χαρακτηριστικά ο Αλαν Τζόνσον, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός υπό τον Μπλερ.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως προπύργια των Εργατικών σε πρώην βιομηχανικές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Αγγλίας –περιοχές που ψήφισαν υπέρ του Brexit– στράφηκαν στους Συντηρητικούς του Τζόνσον.

Πρέπει να επιτραπεί στη Σκωτία να οργανώσει νέο δημοψήφισμα για την θέση της στη Βρετανία μετά τη συντριπτική νίκη του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP) στις εκλογές, τόνισε σήμερα η αρχηγός του Νίκολα Στέρτζον.

Με βάση το έξιτ πολ, το SNP θα κέρδιζε τις 55 από τις 59 έδρες της Σκοτίας.

«Δόθηκε πλέον εντολή για να προσφερθεί στον λαό της Σκωτίας η δυνατότητα να επιλέξει το μέλλον του», είπε η Στέρτζον.

«Υπάρχει ξεκάθαρη επιθυμία και ενστερνισμός της ιδέας η Σκωτία δεν πρέπει να καταλήξει με μια κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον και να ξεριζωθεί από την Ευρώπη παρά τη θέλησή της», συνέχισε η Στέρτζον.

«Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να έχει εντολή να βγάλει την Αγγλία εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αλλά λέω εμφατικά ότι δεν έχει εντολή να πάρει τη Σκωτία και να τη βγάλει από την ΕΕ. Η Σκωτία πρέπει να έχει δικαίωμα επιλογής για το δικό της μέλλον».

Πανηγύρια όμως, είχαμε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού από τον αμερικανό πρόεδρο, που έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Τζόνσον μέσω Twitter, γράφοντας ότι, «πλέον Βρετανία και ΗΠΑ είναι ελεύθερες να κάνουν μία τεράστια νέα εμπορική συμφωνία μετά το Brexit. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ΕΕ».

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019