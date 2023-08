Καναδάς: Πέντε εκατομμύρια μέλισσες έπεσαν από φορτηγό στον δρόμο

Η αστυνομία του Οντάριο του Καναδά συμβούλεψε τους οδηγούς να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους και τους πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή όπου πέντε εκατομμύρια μέλισσες ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο.

Στις 6:15 το πρωί της Τετάρτης, κουτιά με μέλισσες που μετέφερε ένα φορτηγό, γλίστρησαν από την καρότσα και έπεσαν στο οδόστρωμα, στο Μπέρλινγκτον. Το περιεχόμενό τους ξεχύθηκε παντού πανικοβάλλοντας όσους έτυχε να βρίσκονται εκεί γύρω.

Μετά από έκκληση της αστυνομίας στα social media, ενημερώθηκαν οι μελισσοκόμοι της περιοχής και κάποιοι έσπευσαν στο σημείο φορώντας προστατευτικές στολές για να βοηθήσουν στην περισυλλογή των μελισσών.

Truck spills five million bees in Ontario, Canada. Police warn drivers to keep car windows closed.

