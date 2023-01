Ισραήλ: Κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου

Αντιμέτωπο με μια «ιστορική συνταγματική κρίση» βρίσκεται το Ισραήλ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτζογκ. Ο Χέρτζογκ προέβη σε αυτή τη δήλωση την Κυριακή λίγες ώρες αφότου σημειώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, ενάντια σε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο δικαστικής μεταρρύθμισης που εισηγείται η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην έναρξη της έκτης θητείας του, θέλει να εκχωρήσει στην Κνεσέτ των 120 εδρών το δικαίωμα να παρακάμπτει ορισμένες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία 61 ψήφων. Ο συνασπισμός του Νετανιάχου κατέχει 64 έδρες.

Οι πολέμιοι του νομοσχεδίου υποστήριξαν ότι η ρύθμιση θα ακρωτηριάσει τη δικαστική ανεξαρτησία, θα υποθάλψει τη διαφθορά, θα θέσει εμπόδια σε δικαιώματα των μειονοτήτων και θα στερήσει από τα ισραηλινά δικαστήρια την αξιοπιστία που βοηθά να αποκρούσουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου που έρχονται από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το BBC, οι διαδηλωτές που πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα ενάντια στα σχέδια της νέας κυβέρνησης του δεξιού συνασπισμού ξεπέρασαν τους 80.000. Μια ομάδα διαδηλωτών συγκρούστηκε με την αστυνομία ενώ προσπαθούσε να αποκλείσει έναν κεντρικό οδικό άξονα στο Τελ Αβίβ.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ και στη βόρεια πόλη της Χάιφα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Είμαστε στον κλοιό μιας βαθιάς διαφωνίας που διασπά το έθνος μας. Αυτή η αντιπαράθεση με ανησυχεί έντονα, όπως ανησυχεί πολλούς σε ολόκληρο το Ισραήλ και την (εβραϊκή) διασπορά», τόνισε στη δήλωσή του ο Χέρτζογκ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, του οποίου το πόστο στερείται εκτελεστικών εξουσιών και ο ρόλος του προορίζεται να ενοποιήσει μια συχνά διχασμένη ισραηλινή κοινωνία, τόνισε ότι «εργάζεται αδιάκοπα, με κάθε μέσο, καταβάλλοντας ασταμάτητες προσπάθειες με τα σχετικά μέρη, με στόχο να δημιουργήσει μια ευρεία προσέγγιση, προσεκτική, και μια συζήτηση και διάλογο με σεβασμό».

«Τώρα επικεντρώνομαι σε δύο κρίσιμους ρόλους που πιστεύω ότι έχω ως πρόεδρος αυτή την ώρα: την αποτροπή μιας ιστορικής συνταγματικής κρίσης και τον τερματισμό του συνεχιζόμενου ρήγματος εντός του έθνους μας», πρόσθεσε.

Υποσχόμενος μια «διεξοδική συζήτηση» σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή αναθεώρησης όπου συμμετέχει η αντιπολίτευση, ο Νετανιάχου υπερμύνθηκε της προωθούμενης μεταρρύθμισης: «Θα ολοκληρώσουμε τη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση που θα διορθώσει ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί, θα προστατεύει πλήρως τα ατομικά δικαιώματα και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σύστημα».

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, κεντρώος επικεφαλής της αντιπολίτευσης, απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς και πρότεινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος: «Θα ήταν συνετό να πάμε και να συμβουλευτούμε τους πολίτες πριν αποφασίσουμε να μετατρέψουμε ένα δημοκρατικό Ισραήλ σε ένα μη δημοκρατικό, όχι;».

Great to see thousands of Israelis protesting in Tel Aviv against the new Netanyahu gov, which has declared war on the democratic institutions of the state. Protesters are also marching against the illegal occupation of the Palestinian territories. pic.twitter.com/Tvksf90oQb

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) January 7, 2023