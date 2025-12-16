Γαλλία: Η Λεπέν θέλει να ανοίξουν ξανά οι οίκοι ανοχής

Ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ όχι μόνο σύχναζε αλλά και ζούσε κιόλας επί εβδομάδες, ακόμη και μήνες, σε οίκους ανοχής των Παρισίων της Μπελ Επόκ, απαθανατίζοντας, μάλιστα, με εξαιρετική ενσυναίσθηση στιγμές από τη ζωή των ιερόδουλων στα μπορντέλα. Πόρνη είναι και η «Νανά», πρωταγωνίστρια του ομώνυμου μυθιστορήματος του Εμίλ Ζολά, την οποία, στη συνέχεια, ζωγράφισε ο Εντουάρ Μανέ, ενώ μανία με τις γυναίκες ελευθερίων ηθών είχε και ο Εντγκάρ Ντεγκά. Και είναι γνωστό πως, όταν άφησε την τελευταία του πνοή ο Βίκτωρ Ουγκώ, στις 22 Μαΐου του 1885, τα πορνεία της γαλλικής πρωτεύουσας παρέμειναν κλειστά, ώστε να μπορέσουν οι παριζιάνες πόρνες να θρηνήσουν τον θάνατο του ανθρωπιστή αλλά και φιλήδονου συγγραφέα, ο οποίος συγκαταλεγόταν μεταξύ των πιο επιφανών και πιστών πελατών τους.

Η γαλλική λογοτεχνία καθώς και η τέχνη βρίθουν αναφορών στην πορνεία και στους θρυλικούς οίκους ανοχής της Γαλλίας, στους οποίους σύχναζαν, μεταξύ άλλων, αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Κάρι Γκραντ και ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, ξένοι αξιωματούχοι αλλά και πολιτικοί, καθώς τα μπορντέλα της Γαλλίας ήταν περισσότερο καμπαρέ παρά χαμαιτυπεία, όπου κανείς, πέρα από το να διασκεδάζει, τρώγοντας και πίνοντας, μπορούσε να απολαμβάνει επίσης τον αγοραίο έρωτα.

Ωστόσο τα λεγόμενα maisons de tolérance (ή maisons closes) έχουν κατεβάσει ρολά εδώ και δεκαετίες, από το 1946, όταν η λειτουργία τους απαγορεύτηκε με νόμο. Δεν αποκλείεται, όμως, να ανοίξουν τις πόρτες τους ξανά. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να επιδιώκει η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN), επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της πορνείας σε μια χώρα με μακρά παράδοση φιλελεύθερων στάσεων απέναντι στο σεξ.

Σήμερα η πορνεία στη Γαλλία εξακολουθεί να είναι νόμιμη, αλλά είναι παράνομη η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, σύμφωνα με έναν νόμο του 2016 που μεταθέτει την ευθύνη στους πελάτες, οι οποίοι κινδυνεύουν με πρόστιμο σε περίπτωση σύλληψής τους. Ομως το κόμμα της Μαρίν Λεπέν (το οποίο προηγείται σταθερά και με διαφορά στις δημοσκοπήσεις) σχεδιάζει να καταθέσει μια πρόταση νόμου όχι μόνο για να ανοίξουν ξανά τα πορνεία αλλά και για να λειτουργούν συνεταιριστικά, με κύριο στόχο κυρίως να υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων.

«Η μόνη λύση είναι οι πόρνες να είναι τα αφεντικά των εαυτών τους, να είναι αυτοκράτειρες στο δικό τους βασίλειο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί. Ο 39χρονος βουλευτής της RN που εργάζεται πάνω στο νομοσχέδιο, υποστηρίζει ότι ο νόμος του 2016 που ποινικοποιεί τους πελάτες έχει μόνο επιδεινώσει την καθημερινή ζωή των εργαζομένων του σεξ, αναγκάζοντάς τες να εργάζονται «ακόμα πιο σκληρά» σε άθλιες συνθήκες.

«Θα ήταν ένα είδος συνεταιρισμού, ένας θεσμός που θα διοικούταν και θα ανήκε στις ίδιες τις ιερόδουλες», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενες στους οίκους ανοχής θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην κοινωνική ασφάλιση, και να δικαιούνται, έτσι, διάφορα επιδόματα καθώς, φυσικά, και σύνταξη (στο όμορο Βέλγιο οι εργαζόμενες του σεξ απολαμβάνουν από πέρυσι πλήρη εργασιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένης της άδειας μετ’ αποδοχών).

Ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί δήλωσε, μάλιστα, πως έχει την υποστήριξη της ίδιας της Μαρίν Λεπέν, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε εμμέσως και ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης. «Μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς κλειστούς χώρους για να αποτρέψουμε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία υφίσταται ανεξάρτητα από το τι κάνουμε, από το να λαμβάνει χώρα σε εξαιρετικά ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα ζήτημα ασφάλειας», είπε ο 30χρονος ακροδεξιός πολιτικός και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του 2027, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις το περασμένο Σάββατο. «Νομίζω ότι οι κλειστοί χώροι είναι πάντα καλύτεροι από τις παράγκες στο Δάσος της Βουλώνης», πρόσθεσε, αναφερθείς σε μία περιοχή του Παρισιού, διαβόητη για την υψηλή εγκληματικότητα.

Η αναπάντεχη πρωτοβουλία του ακροδεξιού βουλευτή κοινοποιήθηκε καθώς η Γαλλία, εγκλωβισμένη εδώ και πολλούς μήνες σε ένα πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο, αγωνίζεται να εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος αλλά και να μειώσει το έλλειμμά της. Το νομοσχέδιο στα σκαριά προκάλεσε, φυσικά, αντιδράσεις, αναζωπυρώνοντας, συγχρόνως, τη συζήτηση για την πορνεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων του σεξ.

Η συντηρητική εφημερίδα Le Figaro διερωτήθηκε εάν η Γαλλία οδεύει «προς την επιστροφή των πορνείων», όπως διερωτήθηκε και η σατιρική Le Canard Enchaine «πότε θα επιστρέψουν οι μαντάμες». Ωστόσο ορισμένες ιερόδουλες που υποστηρίζουν την ιδέα των αυτοδιοικούμενων συνεταιριστικών οίκων ανοχής απέρριψαν την πρόταση, λέγοντας ότι αυτό που επιδιώκει στην πραγματικότητα το αντι-μεταναστευτικό κόμμα είναι να μην μπορούν οι αλλοδαπές να εργάζονται ως ιερόδουλες στη Γαλλία.

Η ένωση STRASS, η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ και υποστηρίζει τη συνεταιριστική λειτουργία οίκων ανοχής, επιδίωξε να αποστασιοποιηθεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο από την πρωτοβουλία της Εθνικής Συσπείρωσης. «Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με την RN», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Τιερί Σαφοζέρ, μιλώντας στο AFP. «Αυτό που θέλουμε είναι τα άλλα κόμματα να συμφωνήσουν να συνεργαστούν μαζί μας και να σταματήσουν να μας αγνοούν. Αυτό αφήνει ένα κενό που η RN σπεύδει να καλύψει», πρόσθεσε.

Σεξουαλικός λαϊκισμός

Ενώ ορισμένοι από τους συναδέλφους του Ζαν-Φιλίπ Τανγκί παραδέχτηκαν ότι αιφνιδιάστηκαν από την πρωτοβουλία του, άλλοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν. «Δεν πρόκειται για το άνοιγμα των πορνείων όπως τα φανταζόμαστε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του RN, Σεμπαστιάν Σενού, μιλώντας σε δημοσιογράφους, την προηγούμενη Τρίτη. «Ούτε είναι επείγον ζήτημα, προφανώς», είπε, προσθέτοντας ότι η ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο πλαίσιο των εργασιών της βουλής.

Σημείωσε, όμως, πως ο νόμος του 2016 (υπό την προεδρία του Φρανσουά Ολάντ) για την ποινικοποίηση των πελατών «δεν έχει δώσει καμία λύση» και είναι αλήθεια πως στην πραγματικότητα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαδικτυακής πορνείας, η οποία μπορεί μεν να προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές σεξουαλικής εργασίας, αλλά ενέχει επίσης σημαντικούς κινδύνους και προκλήσεις για τις εργαζόμενες τους σεξ. Αλλά ο νόμος του 2016 προσφέρει επίσης μία διέξοδο από την πορνεία, μέσω ενός συστήματος υποστήριξης από την πολιτεία που δίνει σε αλλοδαπές γυναίκες τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια παραμονής, το οποίο σίγουρα δεν αρέσει στην ακροδεξιά.

Επίσημα η Γαλλία έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία της να καταργήσει την πορνεία, ωστόσο πολλοί θεωρούν αυτόν τον στόχο μη ρεαλιστικό και για αυτό τάσσονται υπέρ της καλύτερης ρύθμισής της. Πάντως η υπουργός Ισότητας μεταξύ των δύο φύλων Ορόρ Μπερζέ είπε πως η χώρα δεν σχεδιάζει να αλλάξει τη στάση της απέναντι στο ζήτημα, υποστηρίζοντας πως στόχος πρέπει να συνεχίσουν να είναι πρωτίστως οι πελάτες. «Τα σώματα των γυναικών δεν πωλούνται. Η επιθυμία δεν αγοράζεται», έγραψε στο Instagram. «Η πορνεία δεν είναι “το παλαιότερο επάγγελμα στον κόσμο”. Είναι το παλαιότερο σύστημα ανδρικής κυριαρχίας επί των γυναικών», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ζερόμ Γιέντς απέρριψε επίσης την πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για «σεξουαλικό λαϊκισμό» ενώ η οργάνωση Mouvement du Nid, η οποία τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της πορνείας χαρακτήρισε την πρόταση ως «παράλογη», επισημαίνοντας πως «οι οίκοι ανοχής δεν προστατεύουν τις γυναίκες αλλά τους πελάτες».

