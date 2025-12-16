Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής μετά και το «άκυρο» της Βεγγάζης για το τουρκολιβυκό

Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, o πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης (με έδρα τη Βεγγάζη), Ακίλα Σάλεχ, ανακήρυξε άκυρο το περιβοητο τουρκολιβυκό μνημόνιο (το οποίο έχει καταγγείλει ως παράνομο και ανεδαφικό από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα και ακολούθως η ΕΕ), ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» συμφωνίας οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με τις γειτονικές χώρες της Λιβύης. σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς Δικαίου, και όχι στη λογική προτεκτοράτου που υπηρετεί η Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Ακίλα Σάλεχ δήλωσε ευθαρσώς ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχε υπογράψει τον Νοέμβριο του 2019 ο Φαγιέζ αλ Σάρατζ με τον Ταγίπ Ερντογάν, είναι άκυρο και μη δεσμευτικό για τη Λιβύη, σε μία δήλωση που ουσιαστικά βάζει τέλος στις όποιες ελπίδες είχαν απομείνει στην Αγκυρα για υπογραφή και κύρωση του μνημονίου από τις Αρχές της Βεγγάζης και τον κυρίαρχο στην ανατολική Λιβύη στρατάρχη Χαφτάρ.

Η δήλωση Σάλεχ -αποτέλεσμα τόσο της επίσκεψης του προέδρου της Βουλής της Λιβύης στην Αθήνα και της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και εκείνης του ίδιου του στρατάρχη στο Κάιρο- έρχεται έτσι να απογοητεύσει τον Ερντογάν που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες προσδοκούσε ότι η πλευρά Χαφτάρ θα ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο μέχρι το τέλος του έτους.

Οπως ξεκαθάρισε ο Ακίλα Σάλεχ στη συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, «η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή που έχει την εξουσία να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες» και «η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία ούτε παρουσιάστηκε, ούτε εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, είναι νομικά άκυρη και μη δεσμευτική για το λιβυκό κράτος».

Σημείωσε παράλληλα, ότι διεθνείς συμφωνίες μπορούν να συναφθούν μόνο από μια νόμιμη κυβέρνηση που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφού επανέλαβε ότι όσα υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ δεν εκφράζουν τη βούληση του λιβυκού λαού, διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση (και ειδικά προς Τρίπολη και Αγκυρα) πως «ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος κι αν περάσει».

Αντίστοιχα και ως προς τις διεθνείς αντιδράσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό, ο Σάλεχ σημείωσε ότι ορισμένες χώρες αναγνωρίζουν την έλλειψη νομιμότητάς του, ενώ άλλες την αντιμετώπισαν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους, για να επαναλάβει ότι οιαδήποτε συμφωνία δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δεσμεύει το λιβυκό κράτος.

Στις δηλώσεις του στο LANΑ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη διέκρινε μία «νέα ευκαιρία» για τη Λιβύη να επανακαθορίσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, της Ελλάδας, αλλά και της Τουρκίας. Χωρίς να λείπουν βέβαια σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος και οι αιχμές για την επήρεια της Κρήτης (την οποία επιμένουν να μην αναγνωρίζουν οι Λίβυοι, την ώρα που το έχουν ήδη κάνει για τη Μάλτα).

Για όλα αυτά, ενημέρωσε ο κ. Σάλεχ, έχει ανατεθεί σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων να εκπονήσει και να υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση που θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Αναφορικά μάλιστα με τις μελλοντικές διευθετήσεις, ο Ακιλα Σάλεχ θέλησε να επισημάνει πως η Λιβύη δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει μεταξύ του άξονα Αιγύπτου–Ελλάδας ή του άξονα Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος είναι ανεξάρτητο και ότι τα εθνικά του συμφέροντα αποτελούν τη βάση κάθε διαπραγμάτευσης, με παράλληλη διασφάλιση ισορροπημένων σχέσεων με όλα τα μέρη.

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, ο διάλογος θα διεξαχθεί σε τεχνικό επίπεδο για την οριοθέτηση των θα, σε νομικό επίπεδο για την εξέταση των συμφωνιών και των διεθνών προτύπων και σε πολιτικό επίπεδο για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των ισορροπιών μεταξύ των κρατών.

Υπό το φως (και) των ανωτέρω εξελίξεων συγκαλείται στην Αθήνα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το πρωί, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Στην Αθήνα και η νέα ΥΠΕΞ της Αλβανίας Την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών έχει συνάντηση με την αλβανίδα ομόλογό του Ελίσα Σπιροπάλι, με πρώτο θέμα στην ατζέντα την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και της ΑΟΖ Ελλάδας-Αλβανίας στο Ιόνιο -ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και πέντε χρόνια. Η Αθήνα αναμένει από τα Τίρανα να υλοποιήσει τη δέσμευση Ράμα για παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με σαφές χρονοδιάγραμμα που θα καταλήξει σε οριστική διευθέτηση. Επι τάπητος και τα ενεργειακά και δη το θέμα της διασύνδεσης της Αλβανίας με τους αγωγούς μεταφοράς LNG ως μέρους μιας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στο Ιόνιο και την Αδριατική. Η νέα υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News