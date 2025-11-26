ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – τραυματίες δύο άνδρες της Εθνοφρουράς

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) στο κέντρο της Ουάσινγκτον, όταν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς σε περιοχή πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της μητροπολιτικής αστυνομίας της πόλης, το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από την προεδρική κατοικία.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε όπως ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση των τραυματιών.

BREAKING: A shooting near the Farragut North Metro has left 2 National Guardsmen wounded, according to a source close to the investigation. The station was briefly placed on lockdown as police rushed in to secure the area. A suspect is now in custody.

Video courtesy: Mike Jones. pic.twitter.com/cHcFHnGUdT — John Gonzalez (@John7News) November 26, 2025

Δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβέστες και περιπολικά είχαν συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών 17th και I NW, κοντά στην είσοδο ξενοδοχείου στα βορειοδυτικά του Λευκού Οίκου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν πολλά τετράγωνα γύρω από το σημείο, ενώ διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

🇺🇸 🚨 Dos agentes de la Guardia Nacional de los #EUA fueron baleados esta tarde cerca de la estación del Metro #FarragutWest en el centro de Washington, DC, a poco más de 1 km de la Casa Blanca. Un sospechoso se encuentra bajo custodia.pic.twitter.com/YnPwyUF7Ns — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 26, 2025

Λόγω των πυροβολισμών, ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν εντός του συγκροτήματος να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους, μετέδωσαν οι New York Times.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι αρμόδιοι «είναι ενήμεροι και παρακολουθούν ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα για τις αργίες του Thanksgiving.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι το υπουργείο «εργάζεται σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες».

Στο σημείο έσπευσαν επίσης πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και στελέχη του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

