Η «χρυσή χρονιά» των Νew York Times με τους 5,3 εκατ. συνδρομητές

Αυτό και αν είναι είδηση: περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν συνδρομή για πρόσβαση στα ψηφιακά δημοσιογραφικά προϊόντα των New York Times, ειδικά σε μια χαλεπή οικονομικά εποχή που η διαφήμιση στα περισσότερα ΜΜΕ έχει πέσει κατακόρυφα, απειλώντας την ίδια την βιωσιμότητά τους.

Η New York Times Company (ΝΥΤ Co), η εταιρεία του δημοσιογραφικού ομίλου των New York Times, ανακοίνωσε ότι τα ηλεκτρονικά έσοδά της το 2019 ανήλθαν σε 801 εκατ. δολ. «πιάνοντας» και υπερβαίνοντας τον εξαρχής διακηρυγμένο στόχο των 800 εκατ. έως το τέλος του 2020.

Η εταιρεία στις αρχές του 2019 είχε θέσει στόχο τους 10 εκατομμύρια συνδρομητές μέχρι το 2025 και έχει ήδη φτάσει στα μισά του δρόμου, καταγράφοντας 5,3 εκατομμύρια πελάτες που πληρώνουν για τα έντυπα και ηλεκτρονικά της προϊόντα – ένα νούμερο ήδη πολύ μεγάλο για τα τωρινά δεδομένα του επαγγέλματος.

Η New York Times Co. εμφάνισε στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών, καθώς η εταιρεία συνέχισε να ωφελείται από την αύξηση των ψηφιακών συνδρομών, αντισταθμίζοντας έτσι τη μείωση των διαφημιστικών εσόδων.

Tα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ αυτά των διαφημίσεων – τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση – συρρικνώθηκαν κατά 11%.

Εκτός από το ειδησεογραφικό της τμήμα, η εταιρεία πουλά συνδρομές και για τις εφαρμογές μαγειρικής και σταυρόλεξων, με τις ηλεκτρονικές εγγραφές να αυξάνονται στις νεαρές ηλικίες.

Όπως σημειώνει μάλιστα η εφημερίδα, από αυτά τα 801 εκατ., πάνω από τα μισά (420 εκατ. δολ.) προήλθαν από νέους συνδρομητές.