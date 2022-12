Η Νaval Group των Βelharra ανοίγει θυγατρική στην Ελλάδα

Tην ώρα που η κατασκευή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI (Βelharra) κλάσης Κίμων προχωρά με γοργούς ρυθμούς στα ναυπηγεία της Λοριάν (φωτογραφία κάτω), η κατασκευάστρια εταιρεία, Νaval Group, ανακοίνωσε την ίδρυση της θυγατρικής της στην Ελλάδα.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ως μέρος της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Naval Group στην Ελλάδα και με κύριο στόχο την ενίσχυση των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων με τους έλληνες εταίρους, η κατασκευάστρια των FDI προχωρά στην ίδρυση 100% θυγατρικής της εταιρείας στην Ελλάδα, στις αρχές του 2023.

H Naval Group Hellas θα αποτελέσει τον πυλώνα για το μακροπρόθεσμο αποτύπωμα τoυ γαλλικού Ομίλου στην Ελλάδα και θα δομηθεί με σημαντικές επενδύσεις για την προοδευτική αύξηση του ελληνικού προσωπικού της με βάση την εκπαίδευση, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Σε συνέχεια μιας σταδιακής αύξησης, το ελληνικό προσωπικό θα αποτελεί την πλειοψηφία των εργαζομένων στη θυγατρική εταιρεία που -όπως σημειώνεται- θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και σε 100 θέσεις εργασίας.

Η θυγατρική θα παράγει και θα συντονίζει τοπικές βιομηχανικές δραστηριότητες προς όφελος του Ελληνικού Ναυτικού.

Με δραστηριότητες και εκτός της περιοχής των Αθηνών, η Naval Group Hellas θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου συμμετοχής του Ομίλου για την Ελληνική Βιομηχανία.

Ηδη περισσότερες από 50 ελληνικές εταιρείες έχουν ενταχθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα FDI του Γαλλικού αλλά και του Ελληνικού Ναυτικού καθώς και σε άλλα προγράμματα του Ομίλου.

Η προσφορά της Naval Group για το πρόγραμμα κορβετών του Πολεμικού Ναυτικού περιλαμβάνει επίσης ένα ισχυρό σχέδιο συνεργασίας για την εξασφάλιση οικονομικών οφελών για την Ελλάδα τουλάχιστον σε επίπεδο 30% της αξίας του προγράμματος και τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή των Ελλήνων εταίρων στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, καταλήγει η ανακοίνωση.

[#WhyGowind] ⚓ Gowind is a stealth and powerful surface combatant equipped with the NATO-interoperable and combat-proven systems (SETIS) derived from the FREMM frigates operated by the 🇫🇷 Navy and from the new generation FDI frigate ordered and currently being built. #navgeek pic.twitter.com/G8PsrUnDGj — Naval Group (@navalgroup) December 7, 2022

Στην ναυπήγηση των FDI τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συνεισφέρουν με την παραγωγή αρκετών «μπλοκ» βάρους 25 έως 100 τόνων για την γάστρα των πλοίων, τα οποία αφου σταλούν στη Λοριάν και τις γαλλικές εγκαταστάσεις, στη συνέχεια θα εγκατασταθούν τόσο στις ελληνικές όσο και στις γαλλικές φρεγάτες Belharra.

[#DIDYOUKNOW] ⚓🇬🇷 Salamis Shipyard is in charge of the construction in 🇬🇷 of several hull blocks for up to 6️⃣ FDI frigates (for 🇫🇷 & 🇬🇷 navies). These blocks, weighing 25 to 100 tons, will be built in Salamis Island and shipped to Lorient for final assembly. #navgreek pic.twitter.com/hNWr21yKgw — Naval Group (@navalgroup) December 7, 2022

Η συναρμολόγηση της πρώτης ελληνικής FDI στη Λοριάν έχει ξεκινήσει και όπως έκανε γνωστό η Naval Group, ήδη συγκολλήθηκαν τα πρώτα δύο μπλοκ του κύτους συγκολλήθηκαν, ενώ συνολικά πέντε μπλοκ έχουν προκατασκευαστεί και βρίσκονται στη γραμμή συναρμολόγησης.

Παράλληλα έχουν παραδοθεί οι κινητήρες ντίζελ του σκάφους, όπως και οι γεννήτριες, με την εγκατάστασή τους να ξεκινά πριν το τέλος του έτους.

Naval Group’s teams are working hard to ensure continuous progress as planned and to achieve the new step. The diesel engines, the gearboxes and the diesel generators have already been delivered in Lorient, while their embarkation on board will start before the end of the year. pic.twitter.com/pUxBEXKKRy — Naval Group (@navalgroup) December 13, 2022

