Η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το μεγάλο «φαγοπότι» με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το modus operandi, την έκταση της απάτης και το ύψος της ζημιάς -ξεπέρασε τα €19,6 εκατ.- που προκάλεσαν τα μέλη του κυκλώματος στη μεγάλη κομπίνα με τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκιαγραφεί στη σχετική της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Οπως αναφέρετται, σε έρευνα που διεξήγαγε στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας με επιδοτήσεις και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συνολικά, στις έρευνες που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, συνελήφθησαν 37 άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΡΡΟ, η έρευνα αποκάλυψε ότι «τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, συνεχίζει η ανακοίνωση, «είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.

»Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία».

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη, σημειώνεται στη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι έρευνες -τονιζεται- έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, καταλήγει η ανακοίνωση, με την παράλληλη επισήμανση ότι «όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια».

