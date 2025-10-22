Αναταραχή ξανά στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το αίτημα ΝΔ για τεχνικό έλεγχο από την ΑΑΔΕ

Νέες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων από την ΑΑΔΕ, προκειμένου όπως αναφέρθηκε, «να υπάρξει σαφής και αντικειμενική εικόνα για το πώς τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν, λειτούργησαν και ελέγχονταν διαχρονικά από το 2009 μέχρι σήμερα και αν υπήρχε συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο».

«Η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει να απευθύνει η Εξεταστική Επιτροπή επίσημο αίτημα προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και να ενημερώσει για τα αποτελέσματά της», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Ευάγγελος Λιάκος, με βουλευτές-μέλη της Επιτροπής από την πλευρά της αντιπολίτευσης να απαντούν πως «δεν μπορεί ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της, «στην ανάθεση της αποστολής αυτής στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και της απαιτούμενης ουδετερότητας για να επιτελέσει το έργο της».

Αν και, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ «συμφωνεί στην αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων», αυτό θα πρέπει να γίνει «από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο».

«Διαφωνούμε κάθετα, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο αντικειμενικότητας και πρόκειται περί μεθόδευσης εάν η πλειοψηφία επιμείνει σε αυτό», κατέληξε η κυρία Αποστολάκη.

«Συμφωνούμε υπό την αίρεση ότι η πραγματογνωμοσύνη θα γίνει από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο και όχι από την ΑΑΔΕ στην οποία από το νόμο δεν μπορεί να της ανατεθεί. Ο Οργανισμός ελέγχεται. Δεν μπορεί να αναφερθούμε σε αυτόν τον οποίο ελέγχουμε να διενεργήσει και την πραγματογνωμοσύνη», δήλωσε με τη σειρά του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί αυτό μας σερβίρει εδώ η κυβερνητική πλειοψηφία», επεσήμανε η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, διευκρινίζοντας και εκείνη ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στην διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αλλά από ανεξάρτητο φορέα.

Αμφιβολίες «κατά πόσον η ΑΑΔΕ είναι ένας αντικειμενικός φορέας για να μπορέσει να δώσει μία αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων», εξέφρασε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

«ΠΑΣΟΚ στη γραμμή Πολάκη»

«Είναι φανερό για τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά, δεν τους απασχολεί τίποτα περισσότερο από το σόου το οποίο επιχειρούν να κάνουν καθημερινά», αντέδρασε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Απορρίπτοντας δε τις ενστάσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, περί μη αξιοπιστίας και ουδετερότητας της ΑΑΔΕ, παρατήρησε ότι «προφανώς είναι στη γραμμή του Παύλου Πολάκη που έχει ζητήσει την κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

