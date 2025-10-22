ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στο στόχαστρο της Αρχής Βουρλιώτη- Τα €2,5 εκατ. και η Τζάγκουαρ

Νέα δικογραφία αναμένεται να ανοίξει σε βάρος του γνωστού «Φραπέ», του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, που έγινε γνωστός για την συμμετοχή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία του «Φραπέ» ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβίβασε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδδιο ρεπορτάζ, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης, η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις.

Στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο αλλά ποτέ δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε, αλλά ούτε και το διεκδίκησε κανείς.

