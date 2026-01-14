Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα στο Ιράν στις επόμενες 24 ώρες

Για επικείμενο χτύπημα Τραμπ στο -κλυδωνιζόμενο από τις μαζικές διαδηλώσεις και την αιματηρή καταστολή τους- Ιράν, κάνει λόγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ευρωπαϊκές και ισραηλινές πηγές.

Ειχαν προηγηθεί ενδείξεις επικείμενης αμερικανικής επίθεσης στο έδαφος του Ιράν, με το αεροσκάφος της ισραηλινής Αεροπορίας που μεταφέρει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο, Ιτσχάκ Χέρτζοκ, να απογειώνεται από τη βάση Νεβατίμ (ακριβώς όπως είχε γίνει και το καλοκαίρι του 2025 λίγο πριν από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν) με προορισμό την Κρήτη, την ώρα που και οι Αμερικανοί αποσύρουν προσωπικό από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, Αλ Ουντέιντ, που φιλοξενεί 10.000 στρατιώτες, έγινε στόχος του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Οι Ισραηλινοί έσπευσαν πάντως να διαψεύσουν ότι η αναχώρηση του «Wing of Zion» («Φτερό της Σιών») σχετιζόταν με στρατιωτική δράση, ισχυριζόμενοι ότι η εν λόγω κίνηση του αεροσκάφους αποτελούσε μέρος τακτικής εκπαίδευσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Κρήτη, πριν επιστρέψει αργότερα εντός της ημέρας, ξανά στο Ισραήλ.

🇮🇱 BREAKING: Israel’s official state plane “Wing of Zion”, the aircraft used to transport leaders like Prime Minister Benjamin Netanyahu, has exited Israeli airspace amid fears of renewed conflict with Iran, according to flight tracking data. Such movements have occurred before… pic.twitter.com/npABUKVlqy — Defence Index (@Defence_Index) January 14, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ως προληπτικό μέτρο, «λόγω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων».

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, έπειτα από την ανακοίνωση ανώτερου ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις αν δεχθεί πλήγμα από τον Τραμπ.

Αντίστοιχα, σε συνέχεια των ιρανικών απειλών, η αμερικανκή πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία ζήτησε από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο Βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία, επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Από πλευράς τους, δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτίμησαν πως είναι πιθανή μία αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, με τον έναν εξ αυτών να την τοποθετεί χρονικά ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, δήλωσε με τη σειρά του ισραηλινός αξιωματούχος.

Στοχευμένες δράσεις; Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003 ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί πρότεινε να αναλάβουν οι ΗΠΑ «στοχευμένη δράση» εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης προκειμένου να τερματιστεί η σφαγή αμάχων στην πατρίδα της. «Αυτό που ζητάμε και αυτό που επιθυμούμε» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι μέτρα που θα αποτρέψουν τη σφαγή Ιρανών», δήλωσε η Εμπαντί σε συνέντευξή της στην Deutsche Welle. Για να αποτραπεί η σφαγή αμάχων στο Ιράν «δεν απαιτείται ολοκληρωτικός πόλεμος», εκτίμησε η Σιρίν Εμπαντί, αναφέροντας δυο παραδείγματα στοχευμένων δράσεων που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι ΗΠΑ. Η πρώτη αφορά ηλεκτρονικές παρεμβολές για να μπλοκάρουν την επικοινωνία του καθεστώτος με τις δυνάμεις ασφαλείας και τη διάδοση προπαγάνδας από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Μια άλλη επιλογή θα ήταν εξαιρετικά στοχευμένες ενέργειες εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και υψηλόβαθμων αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης», συμπλήρωσε. Επικαλέστηκε ανάλογες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν πρόσφατα στο Ιράν, όπως για παράδειγμα την ισραηλινή επίθεση εναντίον του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024. Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε από την πλευρά του ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, την ώρα που χώρες του Κόλπου καλούν τον Τραμπ να μην χτυπήσει το Ιράν.

Η μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές χώρες καλούν τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από το Ιράν.

«Προτρέπουμε (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας σε ανάρτησή του, ενώ αντίστοιχη σύσταση απευθύνει και αυτό της Ιταλίας.

Και όλα αυτά την ώρα που σύμφωνα με αναφορές στα social media, στο Ισραήλ μετακινούνται συστοιχίες του περίφημου Iron Dome για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων σε ένα πιθανό αμερικανικό χτύπημα.

Social media reports: Iron Dome batteries on the move throughout Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/zeitwIpgvm — Aleph א (@no_itsmyturn) January 14, 2026

Κάποιοι ήδη μιλούν για αντίστροφη μέτρηση. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν τα βομβαρδιστικά της US AirForce θα πιάσουν ξανά δουλειά ή θα επιλεγεί άλλος τρόπος επέμβασης από τους επιτελείς του Πενταγώνου.

