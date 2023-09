Γερμανία: Εγκαινιάστηκε ο ανακαινισμένος Πύργος του Αϊνστάιν

Ενα ηλιακό παρατηρητήριο που κατασκευάστηκε για να τεκμηριώσει τη Θεωρία της Σχετικότητας του Αλμπερτ Αϊνστάιν επαναλειτούργησε στη Γερμανία μετά την ανακαίνισή του.

Ο πύργος Einsteinturm (Πύργος του Αϊνστάιν) στον Λόφο Τέλεγκραφ στο Πότσνταμ, 25 χλμ. νοτιοδυτικά του Βερολίνου, ανακαινιζόταν για ένα χρόνο, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών για τη σφράγιση των χιλιάδων ρωγμών του, την απομάκρυνση της εκτεταμένης υγρασίας και τη διάσωση της θολωτής οροφής του από ψευδάργυρο, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητά του.

Ο πύργος κατασκευάστηκε το 1920 και ολοκληρώθηκε το 1922 από τον αρχιτέκτονα Εριχ Μέντελσον σε συνεργασία με τον αστρονόμο Ερβιν-Φίνλεϊ Φρόιντλιχ.

Με ύψος 20 μέτρων, εκείνη την εποχή δεν άρεσε ιδιαίτερα και του αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός, «αλαζονικό διαστημόπλοιο».

Εναν αιώνα αργότερα, αποτελεί αξιοθέατο για τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής και τους αστροφυσικούς.

Ο Μέντελσον είχε σκοπό το έργο του να αναπαραστήσει τη Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν, υποστηρίζοντας ότι είχε εμπνευστεί τον πύργο από «τη γοητεία γύρω από το σύμπαν του Αϊνστάιν».

