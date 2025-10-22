Γέμισε χελωνάκια ο Κυπαρισσιακός Κόλπος – χρονιά ρεκόρ για την καρέτα

H παράκτια ζώνη του Κυπαρισσιακού Κόλπου ζει κάθε καλοκαίρι μια σιωπηλή γιορτή ζωής. Είναι ο τόπος, όπου η θαλάσσια χελώνα καρέτα επιστρέφει, πιστή στο αρχέγονο κάλεσμά της, για να αφήσει τα αυγά της μέσα στη χρυσή άμμο του Ιονίου, σύμβολο ελπίδας, αντοχής και συνέχειας.

Το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΑΡΧΕΛΩΝ, η περιοχή κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών: περίπου 6.100 φωλιές, μια αύξηση της τάξης του 74% σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων δώδεκα ετών. Ενας αριθμός που μεταφράζεται σε χιλιάδες μικρά θαύματα, που ένα αυγουστιάτικο βράδυ θα σκάψουν τον δρόμο τους προς τη θάλασσα.

Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Από το 1992, ο ΑΡΧΕΛΩΝ εργάζεται ακούραστα στην περιοχή, προστατεύοντας φωλιές και νεοσσούς, καταγράφοντας δεδομένα και κινητοποιώντας εκατοντάδες εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το καλοκαίρι του 2025, 90 άνθρωποι αφιέρωσαν μήνες στην παρακολούθηση και την προστασία των χελωνών, ενώ σχεδόν 6.000 επισκέπτες συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης, περιπάτους και εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέσα από κάθε παρουσίαση, κάθε βήμα στην άμμο, γεννιέται μια νέα συνείδηση για το θαύμα της ζωής που συντελείται εκεί.

Η τεχνολογία, επίσης, μπαίνει στην υπηρεσία της φύσης: δορυφορικοί πομποί παρακολουθούν τις διαδρομές των ενήλικων χελωνών, αποκαλύπτοντας τις μυστικές τους πορείες στα νερά της Μεσογείου, τις περιοχές τροφοληψίας και τις μεταναστευτικές τους διαδρομές. Είναι μια νέα γλώσσα κατανόησης, ανάμεσα στον άνθρωπο και τη θάλασσα.

Ομως, πίσω από τους αισιόδοξους αριθμούς, η πραγματικότητα παραμένει εύθραυστη. Οι πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες συνεχίζονται: αυθαίρετες παρεμβάσεις στις ακτές, φωτορύπανση, θόρυβος, και η αργοπορία της Πολιτείας να υλοποιήσει τα θεσμικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ υπενθυμίζει πως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα, που θεσπίστηκε το 2021, παραμένει εν μέρει ανενεργό. Οι δράσεις προστασίας και καταγραφής στηρίζονται ακόμη αποκλειστικά σε ίδιους πόρους και στην ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών.

Η συντονίστρια θεσμικών και νομικών θεμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ, Παναγιώτα Θεοδώρου, τονίζει πως «η ανάκαμψη του πληθυσμού της καρέτα είναι ένα εθνικό επίτευγμα, αλλά εξαιρετικά εύθραυστο. Χρειάζεται συνεχή δράση και ουσιαστική θεσμική υποστήριξη για να διασφαλιστεί η καλή οικολογική κατάσταση των βιοτόπων».

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη του προγράμματος Κυπαρισσιακού Κόλπου, Πέλη Τσούση, επισημαίνει πως «η συνεργασία πολιτών, αρχών και τοπικών φορέων είναι κρίσιμη, αλλά η πραγματική προστασία των βιοτόπων απαιτεί πλέον αποφασιστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία».

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος δεν είναι απλώς ένας τόπος ωοτοκίας. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας καθρέφτης της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.

Και κάθε μικρή χελώνα που βρίσκει το δρόμο της προς τη θάλασσα κουβαλάει μαζί της μια υπόσχεση ότι, αν σταθούμε με σεβασμό απέναντι σε αυτό το θαύμα, ίσως και η ανθρωπότητα να βρει ξανά τον δρόμο της προς τη δική της αρμονία.

Σημειώνεται πως ο Κόλπος της Κυπαρισσίας, μαζί με αυτόν του Λαγανά στη Ζάκυνθο, φιλοξενεί πάνω από το 57% των φωλιών της καρέτα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

