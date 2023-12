Γάζα: Εντατικοί βομβαρδισμοί – Τελ Αβίβ: Διαδηλώσεις για τους νεκρούς ομήρους

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο των τριών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι σκότωσε τρεις ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα, τους οποίους εξέλαβε λανθασμένα ως απειλή. Ο στρατός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ομήρων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης, λέγοντας ότι θα υπάρξει «πλήρης διαφάνεια» σε έρευνα που διεξάγεται για το περιστατικό.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση δείχνουν μεγάλα πλήθη να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και να αποκλείουν κεντρική αρτηρία. Αυτοί αξίωσαν να αναλάβει δράση η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πανό, πλακάτ και πόστερ με τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολλών άλλων ομήρων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κατευθυνόμενοι προς το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού.

Το πλήθος επέκρινε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε η Χαμάς και κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε «οδυνηρούς» και «τραγικούς» τους θανάτους των τριών ομήρων, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η ισραηλινή κυβέρνηση θα ερευνήσει πώς συνέβη.

«Προφανώς αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα που ήθελε κανείς να δει», σημείωσε ο Τζον Κίρμπι, ο διευθυντής επικοινωνίας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Το συμβάν αυτό δεν είναι κατάλληλο για να εξαχθεί μια γενική κρίση σχετικά με το αν ο ισραηλινός στρατός είναι σε θέση να αναλάβει δράση ακριβείας στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Ο στρατός ανακοίνωσε εξάλλου ότι ανέκτησε τα πτώματα άλλων τριών ομήρων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πιστεύει πως περίπου 20 από τους πάνω από 130 ομήρους, που εξακολουθούν να κρατούνται στον πολυπληθή παλαιστινιακό θύλακα, είναι νεκροί.

Αεροπορικές επιδρομές

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, μετέδωσαν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αφού οι ΗΠΑ προέτρεψαν το Ισραήλ να μειώσει την ένταση της στρατιωτικής του εκστρατείας και να επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις με στόχευση ακριβείας κατά των ηγετών της Χαμάς.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιδρομές που έπληξαν δύο σπίτια στην Παλιά Οδό Γάζας στην Τζαμπαλίγια και δεκάδες σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε άλλο σπίτι στην Τζαμπαλίγια, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη του στοχοθέτησαν κτίριο στην Τζαμπαλίγια, αφού οι δυνάμεις του δέχθηκαν πυρά και αριθμός μαχητών της Χαμάς ταυτοποιήθηκε στην οροφή του. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν το κτίριο αυτό ήταν ένα από αυτά που μετέδωσε το WAFA ότι επλήγησαν.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν μαχητές που είχαν οχυρωθεί σε δύο σχολεία στην Πόλη της Γάζας και έκαναν επιδρομή σε διαμερίσματα στη Χαν Γιουνίς, όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα, και ότι βρήκαν μια, σύμφωνα με τον στρατό, υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

Εν μέσω έντονων χερσαίων μαχών στον μικρό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας και των προειδοποιήσεων οργανώσεων αρωγής για ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι κινδυνεύει να χάσει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας λόγω των αεροπορικών βομβαρδισμών του «αδιακρίτως» με θύματα Παλαιστίνιους πολίτες.

Η Ουάσινγκτον άφησε να υπονοηθεί χθες διαφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά το πόσο γρήγορα θα μειώσει την ένταση του πολέμου, με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, που επισκέφθηκε το Ισραήλ, να δηλώνει ότι το χρονοδιάγραμμα αποτέλεσε αντικείμενο «εντατικών συζητήσεων» μεταξύ των συμμάχων.

Ανοίγει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ

Μετά την αποχώρηση του Σάλιβαν, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το μεθοριακό πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ, την κύρια οδική διάβαση που οδηγεί στη Γάζα, για να μεταφερθεί βοήθεια για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, επιτρέποντας τη διέλευση 200 φορτηγών τη μέρα, δηλαδή τον διπλάσιο αριθμό από αυτόν που μπορεί να διέλθει από τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα.

Οργανώσεις αρωγής, που προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού λιμού και ασθενειών, ζητούν από καιρό να επιταχύνει το Ισραήλ την παράδοση βοήθειας, επιτρέποντας την είσοδό της απευθείας από το Κερέμ Σαλόμ στα σύνορα της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Γάζας.

Εκτέλεση στο Ιράν για συνεργασία με τη Μοσάντ

Η ιρανική δικαιοσύνη εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που κρίθηκε ένοχος για συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online της δικαστικής αρχής του Ιράν.

«Η θανατική ποινή εφαρμόστηκε σήμερα το πρωί (Σάββατο) στη φυλακή του Ζαχεντάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, κατά του κατασκόπου του σιωνιστικού καθεστώτος», μετέδωσε το Mizan Online, χωρίς να κατονομάσει τον καταδικασθέντα.

Η ιρανική δικαιοσύνη κατηγορούσε τον άνδρα αυτόν για «συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών και κατασκοπεία προς όφελος» του Ισραήλ, «τη συλλογή διαβαθμισμένων πληροφοριών» και «προπαγάνδα προς όφελος ομάδων και οργανώσεων που αντιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

«Το πρόσωπο αυτό επικοινωνούσε με ξένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Μοσάντ, συλλέγοντας απόρρητες πληροφορίες και με τη συμμετοχή συνεργατών παρείχε έγγραφα σε ξένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Μοσάντ», είχε μεταδώσει επίσης νωρίτερα το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς επίσης να κατονομάσει το πρόσωπο αυτό.

People use bullhorns as they protest following an announcement by Israel’s military that they had mistakenly killed three Israeli hostages being held in Gaza by Palestinian Islamist group Hamas, at a demonstration in Tel Aviv, Israel, December 15, 2023.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News