Γαλλία: Ο Λεκορνί καταγγέλλει «πολιτικό κυνισμό» που δυναμιτίζει τον προϋπολογισμό

Στον «κομματικό κυνισμό» και τις «προεδρικές φιλοδοξίες», απέδωσε ο γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί την ευθύνη για την επισφαλή κατάσταση των διαπραγματεύσεων για το προϋπολογισμό 2026, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την ευρεία απόρριψη ενός κρίσιμου τμήματος του προϋπολογισμού του επόμενου έτους από τους βουλευτές.

«Ο καθένας θέλει να προωθήσει τη δική του ατζέντα και να ανεμίσει τη δική του ιδεολογική σημαία», υποστήριξε, με λόγια που θύμιζαν έντονα τις τοποθετήσεις του μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του τον περασμένο μήνα, πριν τελικά επαναδιοριστεί, έγραψε το Politico. «Ορισμένα πολιτικά κόμματα και υποψήφιοι των επερχόμενων εκλογών πιστεύουν βαθιά ότι ο συμβιβασμός δεν συμβαδίζει με τη στρατηγική τους», πρόσθεσε.

Την περασμένη Παρασκευή, μόνο ένας βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση ψήφισε υπέρ του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, το οποίο αφορά αυξήσεις φόρων και άλλα μέτρα ενίσχυσης των εσόδων.

Παρότι ένα πλήρες κυβερνητικό shutdown θεωρείται απίθανο, η γαλλική κυβέρνηση μπορεί να βασιστεί σε έναν μηχανισμό προσωρινής παράτασης του ισχύοντος προϋπολογισμού έως ότου εγκριθεί ο νέος, η έντονη αντιπαράθεση προκαλεί ανησυχία, δεδομένης της δέσμευσης του Λεκορνί να επιτρέψει στο κοινοβούλιο να συζητήσει, να τροποποιήσει και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό, όπως εκείνο κρίνει.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα καλέσει πολιτικούς αρχηγούς καθώς και εκπροσώπους συνδικάτων και επαγγελματικών οργανώσεων, προκειμένου να συζητήσουν για τις βασικές εθνικές προτεραιότητες, μεταξύ αυτών τη γεωργία, την ενέργεια, τις αμυντικές δαπάνες και τη μείωση του ελλείμματος.

Επανέλαβε, επίσης, τον στόχο για τελικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους με προβλεπόμενο έλλειμμα κάτω από το 5% του ΑΕΠ.

Το αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων θα μπορούσε, όπως είπε, να οδηγήσει σε «ad hoc» ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο, προκειμένου να αποδειχθεί ότι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί ακόμη να βρεθεί, παρά το σημερινό αδιέξοδο στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας. Η πρώτη από αυτές τις ψηφοφορίες αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και θα αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

Ο γάλλος πρωθυπουργός ελπίζει ότι το αδιέξοδο γύρω από τον προϋπολογισμό θα αρθεί τώρα που το νομοσχέδιο εξετάζεται από τη Γερουσία, την Ανω Βουλή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, βουλευτές και γερουσιαστές θα συνεδριάσουν από κοινού σε μια διαδικασία παρόμοια με επιτροπή συνδιάσκεψης του αμερικανικού Κογκρέσου, ώστε να καταλήξουν σε ενιαίο κείμενο του νομοσχεδίου.

