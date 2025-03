Φωτιά στο Χίθροου: Παγκόσμιο χάος στις πτήσεις

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 21 Μαρτίου, έπειτα από πυρκαγιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό που προκάλεσε «εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης» στις εγκαταστάσεις του και άφησε χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα. Το κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Βρετανίας και ενός εκ των μεγαλύτερων στον κόσμο προκάλεσε παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάος.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου, όπως ανέφερε και ο Guardian, υποχρέωσε τουλάχιστον 120 πτήσεις που ήδη εκτελούνταν να εκτραπούν, ενώ περισσότερες από 1.300 αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένεται να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η British Airways και η Virgin Atlantic προχώρησαν σε εκτροπή πτήσεων προς το κοντινό αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, στο οποίο οι πτήσεις της εκτελούνταν κανονικά. Το πρωί της Παρασκευής, η Qantas εξέτρεψε στο Παρίσι την πτήση από το Περθ και μια πτήση της United Airlines από τη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σάνον της Ιρλανδίας. Μερικές πτήσεις από τις ΗΠΑ έκαναν επιτόπου στροφή και επέστρεψαν στο αεροδρόμιο αναχώρησής τους.

Η φωτιά, σημείωσε ο Guardian, ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος, στο Χέις, στο δυτικό Λονδίνο, αφήνοντας περισσότερα από 16.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και αναγκάζοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους να εγκαταλείψουν από τις εστίες τους. Η περιοχή του υποσταθμού βρίσκεται βόρεια του αεροδρομίου του Χίθροου και του παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια με την οποία λειτουργεί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από έναν μετασχηματιστή μέσα στον υποσταθμό. Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

