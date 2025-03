Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τουρκίας για τη σύλληψη Ιμάμογλου

Χιλιάδες οπαδοί του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) συγκεντρώθηκαν για δεύτερη ημέρα έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στην Αγκυρα, υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου, παρουσία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας.

Στις κινητοποιήσεις, οι οποίες επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, συμμετείχαν νέοι από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα, πέραν των υποστηρικτών του κεμαλικού CHP, όπως μέλη αριστερών οργανώσεων, μέλη φιλοκουρδικών κομμάτων κ.ά..

Το βράδυ η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Πέμπτης.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul’s mayor Ekrem İmamoğlu.

In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO

