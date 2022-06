Φωτιά στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Ρωσία

Φωτιά ξέσπασε στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της Ρωσίας νωρίτερα την Πέμπτη, ύστερα από έκρηξη σε σωλήνα. Πυκνοί καπνοί «τύλιξαν» την ευρύτερη περιοχή του κοιτάσματος Urengoyskoye στη Σιβηρία.

Ο ενεργειακός κολοσσός Gazprom ενημέρωσε πως η φωτιά ξέσπασε περί τις 02:30 και παρότι επεσήμανε πως κατασβέστηκε λίγη ώρα αργότερα, εκφράζονται φόβοι για καθυστερήσεις στην προμήθεια αερίου και περαιτέρω άνοδο των τιμών στην Ευρώπη.

«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2:30 π.μ. στις 16 Ιουνίου» δήλωσε εκπρόσωπος. «Δεν υπήρξαν θύματα. Στις 4:00 π.μ. η φωτιά κατασβέστηκε» συμπλήρωσε.

Russia’s largest gas field on fire

At night, a pipe burst at the Gazprom Dobycha Urengoy site.

The Urengoyskoye field is one of the largest in the world. Recoverable reserves – up to 10 trillion cubic meters of gas. pic.twitter.com/uF4Ct2k9ts

