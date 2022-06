Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ζήτησε ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία είναι «έτοιμη» να εργαστεί για να γίνει ένα «πλήρες μέλος» της Ευρωπαϊκής Eνωσης διεμήνυσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο μαζί με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

«Οι Ουκρανοί έχουν ήδη κερδίσει το δικαίωμα να μπουν σε αυτό το μονοπάτι και να αποκτήσουν το καθεστώς υποψηφίας» για ένταξη χώρας, τόνισε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς, τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι και τον ρουμάνο πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις.

Ντυμένος με το χακί μπλουζάκι το οποίο φορά στις δημόσιες εμφανίσεις του μετά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η χορήγηση στην Ουκρανία καθεστώτος υποψήφιας χώρας για την ΕΕ – η οποία αναμένεται να αποφασίσει σχετικά την επόμενη εβδομάδα – «μπορεί να ενισχύσει την ελευθερία στην Ευρώπη με έναν ιστορικό τρόπο».

Εν συνεχεία, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ρωσική εισβολή στη χώρα του ισοδυναμεί με επιθετικότητα εναντίον όλης της Ευρώπης και ότι όσο περισσότερα όπλα λάβει η Ουκρανία από τη Δύση, τόσο πιο γρήγορα θα είναι σε θέση να απελευθερώσει τα κατεχόμενα από την Ρωσία εδάφη της χώρας του.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ρουμανίας το ενδεχόμενο περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης.

Ως προς το αίτημα για νέα μέτρα κατά της Μόσχας, σχετική ανακοίνωση υπήρξε και από το γραφείο του επικεφαλής της ουκρανικής κυβέρνησης. «Πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις στον επιτιθέμενο, να συνεργαστούμε για το έβδομο πακέτο των κυρώσεων με εμπάργκο στο φυσικό αέριο», έγραψε ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι Αντριι Γιερμάκ σε ανάρτησή του στο Telegram, ενημερώνοντας πως σχετικές προτάσεις τέθηκαν στους ξένους ηγέτες, κατά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον ουκρανό πρόεδρο.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία είναι ευγνωμονούσα για τις παραδόσεις όπλων που έρχονται προς βοήθεια κατά της ρωσικής εισβολής αλλά και ότι αναμένει να λάβει περισσότερο βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένου σύγχρονου πυραυλικού πυροβολικού και συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας.

«Κάθε μέρα καθυστέρησης ή αναβολής αποφάσεων είναι μια ευκαιρία για τον ρωσικό στρατό να σκοτώσει Ουκρανούς ή να καταστρέψει τις πόλεις μας», υπογράμμισε. «Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση: όσο πιο ισχυρά όπλα λαμβάνουμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να απελευθερώσουμε τον λαό μας, τη γη μας».

«Η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας είναι επιθετικότητα εναντίον όλης της Ευρώπης, εναντίον όλης της ενωμένης Ευρώπης, εναντίον καθενός από εμάς, ενάντια στις αξίες μας», επεσήμανε.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την πρόσκληση της Γερμανίας να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής της G7, στα τέλη Ιουνίου, ανακοίνωσε νωρίτερα την ίδια ημέρα ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς.

«Σας ευχαριστώ κύριε Ζελένσκι που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να συμμετάσχετε στη σύνοδο κορυφής της G7», που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου στο συγκρότημα του κάστρου του Σλος Ελμάου (νότια Γερμανία), έγραψε στο Twitter ο Σολτς, χωρίς να διευκρινίσει αν ο Ζελένσκι, που δεν έχει φύγει από την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, θα μεταβεί στη Βαυαρία ή αν θα μιλήσει στη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Danke, @ZelenskyyUA, dass Du meine Einladung angenommen hast, am @G7-Gipfel teilzunehmen. Danke für den Empfang in Kiew mit @EmmanuelMacron, Premier Draghi und @KlausIohannis und das offene Gespräch. Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite. pic.twitter.com/52c7RMS1P1

