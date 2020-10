Φλόριντα: Κονβόι από αμαξίδια του γκολφ με υποστηρικτές του Μπάιντεν

Είναι λευκοί, ηλικιωμένοι, μένουν στη Φλόριντα και παίζουν γκολφ. Δηλαδή, η στερεοτυπική εικόνα ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ. Το 2016, ναι. Το 2020, όμως, φαίνεται ότι οι μισοί, αν όχι οι περισσότεροι, ψηφίζουν Μπάιντεν.

Ενα κονβόι από εκατοντάδες αμαξίδια του γκολφ δημιούργησαν το πρωί του Σαββάτου ψηφοφόροι των Δημοκρατικών στη μεγαλύτερη κοινότητα συνταξιούχων των ΗΠΑ, στον οικισμό The Villages της Φλόριντα, για να παραδώσουν έτσι εμφατικά τις επιστολικές ψήφους τους, στην πολιτεία όπου ο Μπάιντεν προηγείται με 4%-15% του Τραμπ, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Η πολιτεία είναι από τις λεγόμενες κρίσιμες για τις εκλογές. Οποιος την κερδίσει, έχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει πρόεδρος. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινεί από εδώ, σήμερα Δευτέρα, την προεκλογική εκστρατεία του μετά την περιπέτειά του με τον κορονοϊό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισαν τη Φλόριντα με μόλις 1% διαφορά από τους αντιπάλους τους.

Ομως, η εικόνα του κονβόι εξέπληξε ακόμα και τους υποστηρικτές του Μπάιντεν, καθώς δεν την περίμεναν σε μία κοινότητα παραδοσιακά συντηρητική, με 125.000 συνταξιούχους.

Η πανδημία, με τα περισσότερα θύματα στις τάξεις των ηλικιωμένων, έριξε κατακόρυφα τα ποσοστά προτίμησης στον Τραμπ. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν ότι ο Μπάιντεν θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα.

«Σε πολύ κόσμο δεν αρέσει ό,τι συνέβη τους έξι τελευταίους μήνες», είπε στην Telegraph η 66χρονη Κέισι Μαρ, που συμμετείχε στο κονβόι.

Η περίθαλψη, η τιμή των φαρμάκων, η ασφάλιση, είναι όλα θέματα που «καίνε» τους συνταξιούχους και λόγω της πανδημίας ήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο, τους τελευταίους μήνες.

Αν έστω και το 6% των κατοίκων του Δε Βίλατζις αλλάξει προτίμηση από τον Τραμπ στον Μπάιντεν, οι εκλογές θα έχουν κριθεί, λέει ο Κρις Στάνλεϊ, κάτοικος της περιοχής και υποστηρικτής των Δημοκρατικών.

Ολοι θέλουν να κερδίσουν την ψήφο των κατοίκων της.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Tamba Bay Times της Φλόριντα, ο Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τον προτιμήσουν.

Ο Τραμπ, που βλέπει τα ποσοστά του στους ηλικιωμένους να μειώνονται εδώ και καιρό, απάντησε με ένα βίντεο στο Twitter.

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020