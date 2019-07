Fast & Furious 9: Σε κώμα ο κασκαντέρ του Βιν Ντίζελ

Με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο κασκαντέρ του Βαν Ντίζελ, όταν κατά τα γυρίσματα σκηνής για το «Fast & Furious 9», έσπασε ο ιμάντας που τον κρατούσε και έπεσε με το κεφάλι από ύψος 10 μέτρων.

Ο Τζο Ουάτς, όπως ονομάζεται, έχει παίξει και σε άλλες μεγάλες παραγωγές, όπως το «Star Wars: The Last Jedi», το «Spider-Man: Far From Home» και το «Game of Thrones».

Τώρα, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και σε τεχνητό κώμα, μία διαδικασία στην οποία είχε υποβληθεί τις πρώτες ημέρες του σοβαρού τραυματισμού του και ο πιλότος της Formula 1 Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Βιν Ντίζελ έφτασε αμέσως στο σημείο, κλαίγοντας και σε κατάσταση σοκ. Τον συνόδεψε στο νοσοκομείο και παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες… Σε κατάσταση σοκ είναι και η αρραβωνιαστικιά του Ουάτς, Τίλι Πάουελ, η οποία είναι επίσης κασκαντέρ. Η ίδια ενημέρωσε μέσω των social media τους φίλους και τους φαν του ότι «βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και τον φροντίζουν οι γιατροί».

Η σκηνή της πτώσης

Ο κασκαντέρ που χρησιμοποιείται αντί του 52χρονου ηθοποιού στις επικίνδυνες σκηνές, έπεσε μέσα στα στούντιο της Warner Bros στη Βρετανία.

«Το συνεργείο τραβούσε μία σκηνή σε ένα ψηλό μπαλκόνι», γράφει η εφημερίδα Sun, «όταν ο κασκαντέρ ξαφνικά έπεσε κάτω». Ελικόπτερο κατέφθασε στο στούντιο και διακόμισε τον τραυματία στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου.

Η ταινία ήταν να κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου του 2020 στις ΗΠΑ, αλλά τώρα, τα γυρίσματα έχουν «παγώσει» και η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει.

Τεχνητό κώμα

Η διαδικασία του τεχνητού κώματος γίνεται μετά από τραυματισμούς στο κεφάλι, οι οποίοι προκαλούν οίδημα (πρήξιμο) και φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Επειδή ο εγκέφαλος παγιδεύεται μέσα στο κρανίο (δεν είναι όπως ο αγκώνας που πρήζεται και εκτονώνεται), η πίεση στον εγκέφαλο αυξάνεται, και περιορίζονται πολλές σημαντικές λειτουργίες, όπως είναι η παροχή αίματος.

Καθώς ο εγκέφαλος αρχίζει να αυξάνεται σε όγκο, το μόνο μέρος που μπορεί να πάει είναι κάτω και έξω, με αποτέλεσμα να προκαλεί βλάβη στο σημείο που ονομάζεται στέλεχος. Μπορεί κάποιος να πεθάνει. Μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρή βλάβη σε ιστούς που θα οδηγήσουν σε αναπηρίες.

Στην ουσία με το τεχνητό κώμα οι γιατροί λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν τις ενεργειακές απαιτήσεις του εγκεφάλου, που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να ξεκουραστεί και να θεραπευτεί πιο αργά.

Μειώνει επίσης το οίδημα του εγκεφάλου και την πιθανότητα να συμβεί η αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση.