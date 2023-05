Φαλλόσχημο παγόβουνο στον Καναδά έγινε viral

Ολα γίνονται με λίγη φαντασία, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση ενός αποκολληθέντος από παγόβουνο τμήματος πάγου: από ψηλά φαίνεται σαν τεράστιος φαλλός που αναδύεται από τη θάλασσα, μάλιστα έχοντας στη βάση του δύο εξογκώματα τα οποία δύνανται να παραβληθούν με όρχεις – Τιτάνων, βέβαια.

Η σχετική εικόνα τραβήχτηκε στα ανοιχτά του καναδικής Νέας Γης, σε μια περιοχή που ονομάζεται… Dildo (αγγλιστί, δονητής). Το απαθανάτισε ο καναδός φωτογράφος Κεν Πρίτι (Ken Pretty), το επώνυμο του οποίου σημαίνει «χαριτωμένος». Πολλές συμπτώσεις πικάντικων ονομάτων για να είναι πραγματική η ιστορία, ε; Ούτε λόγος. Ωστόσο, όλα είναι αληθινά.

«Κοιτάζοντας το παγόβουνο από τη στεριά, δεν ήταν εντελώς ξεκάθαρο αυτό που έβλεπα. Αλλά μόλις έβγαλα το drone εκεί έξω, ήταν απίστευτο πόσο έμοιαζε με ένα συγκεκριμένο ανδρικό μέλος» είπε ο Πρίτι. Το καρέ του έγινε viral στο web.

It was a calm spring day when Canadian photographer Ken Pretty spotted an interestingly shaped 30ft iceberg off Newfoundland’s east coast..#schlongtastic pic.twitter.com/BiyySP3f2P

