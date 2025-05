«Είναι κατά του Τραμπ – και εντελώς μαρξιστής»: Οι MAGA επιτίθενται στον Λέοντα ΙΔ’

Προτού γίνει Πάπας Λέων ΙΔ’ ήταν Ρόμπερτ Φράνσις Πρίβοστ: ένα παιδί από το Σικάγο, ένας σπουδαγμένος νέος στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Βιλανόβα στην Πενσιλβάνια, όπου πήρε πτυχίο μαθηματικών, ένας ρωμαιοκαθολικός ιερέας με μακρύ και δύσκολο ιεραποστολικό έργο στο Περού, ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος –και φαίνεται πως δεν είχε διστάσει να επικρίνει τόσο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς· σχόλια που κάποιοι ανέσυραν και, όπως επεσήμανε το Reuters, έφεραν τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ αντιμέτωπο με τους σκληροπυρηνικούς του κινήματος MAGA.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συνδέεται με έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) στην οποία εμφανίζεται να έχει κάνει αναρτήσεις στις οποίες επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, προτού, βέβαια, επιλεγεί από τους καρδινάλιους να διαδεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο.

Για τις αναρτήσεις αυτές δέχθηκε επίθεση από τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ, παρότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένας Αμερικανός εξελέγη στην κορυφή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Το να έχουμε έναν Πάπα από τις ΗΠΑ είναι μεγάλη τιμή», σχολίασε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο χθες. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν θα τον συναντήσει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «έχουν ήδη πάρει τηλέφωνο».

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρίβοστ, αναδημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: ο Ιησούς δεν μας ζητεί να βαθμολογήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025