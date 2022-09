«Οχι» των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για πλαφόν μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο

Να επανέλθει, εντός ημερών, με νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας κάλεσαν την Κομισιόν οι 27 υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ που συνεδρίασαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Οπως ανέφερε ο προεδρεύων του Συμβουλίου και υπουργός Ενέργειας της Τσεχίας, Ζοζέφ Σικέλα, το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τις προτάσεις της πάνω σε τέσσερα άμεσα και προσωρινά μέτρα για τη μείωση των τιμών στην ενέργεια.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Ο κ. Σικέλα τόνισε ότι οι 27 υπουργοί ενέργειας συμφώνησαν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει, εντός ημερών, νομοθετικές προτάσεις για τους τέσσερεις ως άνω τομείς. Ανακοίνωσε επίσης, ότι θα πραγματοποιηθεί άλλο ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, για να εγκριθούν συγκεκριμένα μέτρα για την μείωση των τιμών, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εξάλλου, ερωτηθείσα αν η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου πλαφόν στο φυσικό αέριο, η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, απάντησε ότι όλα είναι υπό συζήτηση.

Υπενθύμισε ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπέρ ενός πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγού, ενώ σχετικά με ένα ευρύτερο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που θα περιλαμβάνει και το LNG, η Σίμσον είπε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Oσον αφορά στη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Επίτροπος Σίμσον είπε ότι ελπίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα είναι έτοιμες ως τις αρχές του επόμενου έτους.

«Είμαστε σε έναν ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο τσέχος υπουργός Ενέργειας. «Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά μας, τις οικονομίες μας».

Νωρίτερα, οι υπουργοί της ΕΕ τήρησαν ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη της συνάντησής τους, στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία πέθανε την Πέμπτη μετά από 70 χρόνια στον θρόνο.

