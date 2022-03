Διαπραγματεύσεις: Ελάχιστο το φως από το δεύτερο μίτινγκ

Η δεύτερη απόπειρα διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων εν μέσω πολέμου, η οποία έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 3 Μαρτίου σε λευκορωσικό έδαφος και διήρκεσε περί τις 3,5 ώρες, απέδωσε κάποιους ελάχιστους καρπούς και σε δύο επίπεδα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα.

Πρώτον, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν «συντόμως» σε έναν τρίτο γύρο συνομιλιών και, δεύτερον, ότι αμφότερες θα στηρίξουν τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» ώστε να διευκολυνθεί η απομάκρυνση των αμάχων από τα πεδία των συγκρούσεων.

Ενας από τους ρώσους διαπραγματευτές δήλωσε ότι συμφωνήθηκε «πιθανή κατάπαυση του πυρός», όμως μόνο στις περιοχές τις οποίες αφορούν οι προαναφερθέντες «ανθρωπιστικοί διάδρομοι». Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να επιχειρούν στρατιωτικά.

Παρά ταύτα, ο ίδιος είπε ότι θεωρεί πως τα συμφωνηθέντα συνιστούν «ουσιαστική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είπε ότι στο δεύτερο μίτινγκ της Λευκορωσίας συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα», όπως και η μελλοντική «πολιτική διευθέτηση» του πολέμου.

Από πλεθυράς του, ένας από τους ουκρανούς διαπραγματευτές δήλωσε ότι «το Κίεβο δεν έλαβε τα αποτελέσματα που υπολόγιζε» από τις συνομιλίες του δεύτερου γύρου. Υστερα από αυτά συνεπάγεται ότι η κήρυξη ανακωχής ή κατάπαυσης πυρός δεν είναι υπόθεση των επομένων ημερών.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022