Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «Συνύπαρξη» στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διοργανώνει το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ», με στόχο να τιμήσουμε την προσφυγική ιστορία του Ταύρου.

Θέλουμε να αναδείξουμε την φιλοξενία της πόλης του Ταύρου προς τους συνανθρώπους είτε αυτοί είναι εσωτερικοί μετανάστες είτε ανήκουν στα σύγχρονα προσφυγικά ρεύματα.

Επιδίωξή μας να γίνει φανερό ότι μέσω του πολιτισμού και των κοινών εμπειριών οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν κοντά, να ζήσουν ειρηνικά και με αλληλεγγύη.

Μέσα από συζητήσεις, προβολές ταινιών, εκθέσεις, χορούς αλλά και συναυλίες θέλουμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους, να μοιραστούμε τις κοινές εμπειρίες όλων όσων έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τον τόπο τους για να φτιάξουν ένα νέο τόπο.

Οι άνθρωποι από κοινού μπορούν και φτιάχνουν νέες κοινότητες όπου ζουν μαζί δημιουργώντας νέους χρόνους και εποχές.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν ο Σύλλογος Ποντίων Μοσχάτου – Ταύρου, ο Πνευματικός Σύνδεσμος Κρητών Μοσχάτου – Ταύρου και ο Πολιτιστικός σύλλογος Τα «Φάρασα» Καππαδοκίας.

Θα συμμετέχει το Forum Προσφύγων και μεταναστευτικές κοινότητες.

Ειδικά στις μέρες μας όπου ο φασισμός και ο ρατσισμός κάνουν ξανά την εμφάνιση τους είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος μακριά από το σκοτάδι και το φόβο που βαραίνουν τους ανθρώπους. Μαθαίνοντας από την κοινή ιστορία, εναντία στη λήθη, να καταφέρουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Ταύρο.

Πρόγραμμα:

Πέμπτη 28/9:

Προβολή ταινίας: «Τσίχλα-Τσιγάρο» της Αντζελίκας Κατσά | 20:30

Μια νεαρή μητέρα και η κόρη της, ένα υπερκινητικό, γεμάτο ορμή κοριτσάκι, θα αναγκαστούν να «μεγαλώσουν» απότομα. Ενα πρωινό θα αφήσουν πίσω τους ό,τι τους ήταν οικείο και θα ξεκινήσουν οδικώς για τη Σερβία, τη χώρα καταγωγής της μητέρας, χωρίς εξηγήσεις και αντίο.

Προβολή ταινίας: «La graine et le mulet» (Κους Κους με Φρέσκο Ψάρι) του Abdellatif Kechiche | 21:00

Αφοπλιστικά ανθρώπινο σινεμά της συγκίνησης και της απλότητας. Αργοί ρυθμοί που οδηγούν μεθοδικά σ’ ένα ανεπανάληπτο, απογειωτικό φινάλε.

Τέσσερα Σεζάρ (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού), βραβείο της επιτροπής και των κριτικών στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Παρασκευή 29/9:

Εκδήλωση – Συζήτηση: «Για έναν κόσμο που χωράει πολλούς κόσμους» | 19:00

Παρεμβαίνουν το Forum Προσφύγων, Μεταναστευτικές κοινότητες και τοπικοί σύλλογοι του Ταύρου – Μοσχάτου

Προβολή ταινίας: «11.20 π.μ.» του Δημήτρη Νάκου | 21:00

H Ολγα, μία οικιακή βοηθός με καταγωγή από την Αλβανία, βρίσκεται σε ένα από τα σπίτια στα οποία εργάζεται στη σωστή στιγμή, ή μήπως τη λάθος;

Προβολή ταινίας: In This World του Michael Winterbottom | 21:30

Ο Jamal και ο Enayatullah είναι Αφγανοί πρόσφυγες σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ταξιδεύουν προς την Κουέτα και από εκεί στην Ταφτάν στα σύνορα με το Ιράν. Πληρώνουν διακινητές για να τους βοηθήσουν στα σύνορα – στην πρώτη τους προσπάθεια τους σταματάει η Ιρανική αστυνομία και τους επιστρέφουν στο Πακιστάν, αλλά η δεύτερη προσπάθειά τους είναι επιτυχής. Ταξιδεύουν στη Τεχεράνη και μετά στη Μάκου στο Κουρδικό τμήμα του Ιράν, από όπου διασχίζουν μία οροσειρά με τα πόδια για να πάνε στην Τουρκία. Στην Ιστανμπούλ συναντούν μία ομάδα από άλλους μετανάστες και μεταφέρονται στην Ιταλία μέσα σε κοντέινερ πλοίου. Το κοντέινερ δεν έχει εξαερισμό και οι περισσότεροι πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένου και του Enayatullah, πεθαίνουν από ασφυξία. Ο Jamal επιζεί και μένει για κάποιο καιρό στην Ιταλία. Κλέβει το πορτοφόλι μιας γυναίκας και αγοράζει ένα εισιτήριο τραίνου για Παρίσι. Από εκεί πηγαίνει στο κέντρο υποδοχής προσφύγων του Σανγκάτε και μαζί με έναν καινούριο φίλο, τον Yusef, διασχίζουν το κανάλι της Μάγχης ως λαθρεπιβάτες σε ένα φορτηγό. Τελικά φτάνει στο Λονδίνο, όπου τηλεφωνεί στο θείο του να του πει ότι έφτασε, αλλά ο Enyatullah «δεν είναι πια μαζί μας». Η ταινία κλείνει δείχνοντας εικόνες από τους Πεσαβάρους πρόσφυγες.

Σάββατο 30/9:

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών | 19:00

Παρουσίαση παραδοσιακών ποντιακών χορών από τον «Χορευτικό Ομιλο Ποντίων ΣΕΡΡΑ»

Πολιτιστικός σύλλογος τα «Φάρασα» Καππαδοκίας

Πνευματικός Σύνδεσμος Κρητών Μοσχάτου – Ταύρου

Παρουσίαση κρουστών Δυτικής Αφρικής | 20:00

Παρουσίαση κρουστών Δυτικής Αφρικής από το anasa cultural center

Συναυλία με το συγκρότημα των προσφύγων από το Camp της Μαλακάσας | 20:30

Συναυλία Jerome Kaluta με την Big Band | 21:00

Η Big Band του Jerome Kaluta είναι οι :

Ιωάννα Καλλιτσάντση – Φωνή

Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Πλήκτρα, Φωνή

Μιχάλης Καραγιάννης – Ηλ. Κιθάρα

Γιώργος Καλογερόπουλος – Μπάσο

Νίκος Αναστασιάδης – Τύμπανα

Στέλιος Μίχας Εγγλέζος- Τρομπόνι

Στο χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης θα φιλοξενηθεί

To Our Stories αποτελεί ένα project προφορικής ιστορίας μετανάστευσης προς την Ελλάδα, τις δεκαετίες 1970 και 1980. Μέσω προφορικών μαρτυριών και φωτογραφικού υλικού, επιχειρείται η γνωστοποίηση της μακρόχρονης παρουσίας μεταναστευτικών κοινοτήτων στη χώρα, και ειδικότερα στην Αθήνα. Το Our Stories είναι ένα ανεξάρτητο εγχείρημα της Σεμπένε Ισέτε.

Στο φεστιβάλ θα φιλοξενείται το έκθεμα με τίτλο «(Σ)τα βήματα των ανθρώπων», το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 100memories του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το έκθεμα διαθέτει ενσωματωμένο qr code και οι επισκέπτες μέσω αυτού είναι δυνατό να μεταφορτώσουν δωρεάν στα κινητά τους τηλέφωνα μια εφαρμογή με διαδρομές που σχετίζονται με την ιστορία των μετακινήσεων πληθυσμών στη διάρκεια του 20ού αιώνα στη Νίκαια του Πειραιά, στη Νέα Χώρα Χανίων, τη Νέα Ιωνία του Βόλου και την Ανω Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ωρες 18:00 – 22:00

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Με την ευγενική στήριξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Είσοδος Ελεύθερη

