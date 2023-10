Δένδιας: Κόμβος εφοδιασμού του ΝΑΤΟ Θράκη και Ανατολική Μακεδονία

Ο Ερντογάν απασφάλισε: Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για σφαγή στη Γάζα

Οπως μεταδίδει και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής» από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του, νέα σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ που όπως κατήγγειλε, «ετοιμάζονται να κάνουν σφαγές στη Γάζα» με την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R.Ford.

BREAKING: Turkish President Erdogan accused the US of planning to carry out massacres in Gaza by sending aircraft carrier group to Israel. pic.twitter.com/6mP8ipVPh1

Ο Ερντογάν διαμαρτυρήθηκε επίσης, για τις 23 -όπως υπογράμμισε- βάσεις που διαθέτουν οι ΗΠΑ στη Συρία διερωτώμενος «τι δουλειά έχουν εκεί;».

Erdogan unhinged:

Turkish president claims the US has been training and arming all terrorist groups at some 20 military bases in Syria, and turning entire Middle East into a bloodshed by unleashing them. pic.twitter.com/kxaET0ASgV

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 10, 2023