BBC: Σημαντικές οι απώλειες στη ρωσική στρατιωτική ελίτ

Τα ονόματα περισσότερων από 4.500 ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δημοσιογράφοι του BBC, η έρευνα των οποίων στηρίχθηκε σε επίσημες πηγές. Οπως έγινε γνωστό από τη ρωσική υπηρεσία του βρετανικού δικτύου, οι ερευνητές κατάρτισαν ονομαστικούς καταλόγους των απωλειών των Ρώσων σε συνεργασία με τον ιστότοπο Mediazona αλλά και εθελοντές.

Μέχρι τις 8 Ιουλίου, λοιπόν, η ομάδα των δύο Μέσων κατάφερε να επιβεβαιώσει τον θάνατο 4.515 στρατιωτών. Προέκυψε πως ένας στους πέντε νεκρούς, υπηρετούσε στο σώμα αλεξιπτωτιστών καθώς και ότι το 17% εξ αυτών ήταν αξιωματικοί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι απώλειες αξιωματικών σε τέτοιο ποσοστό μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των μονάδων του ρωσικού στρατού που μάχονται στο έδαφος της Ουκρανίας, άποψη που έχει εκφράσει, πριν το καλοκαίρι, και το βρετανικό υπουργείο Αμυνας (περισσότερα εδώ).

Εξάλλου, μεταξύ των νεκρών αξιωματικών ξεχωρίζουν επίσης οι πιλότοι μάχης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται «μοναδικοί» στην εξειδίκευση τους και «ελίτ» μονάδα κάθε στρατού. Η εκπαίδευση ενός πιλότου μαχητικού μπορεί να διαρκέσει 15 έως 17 χρόνια και να κοστίσει 12 έως 14 εκατομμύρια δολάρια, κατά τις ίδιες πηγές, τα ευρήματα των οποίων αναμετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οπως επισημάνθηκε, δε, από τη ρωσική υπηρεσία του BBC: «Δεν αναφέρονται δημοσίως όλοι οι θάνατοι. Κάθε εβδομάδα βρίσκουμε νέα στοιχεία για ταφές ρώσων στρατιωτικών σε νεκροταφεία διαφόρων ρωσικών πόλεων οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται από τις τοπικές Αρχές. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο κατάλογος των επιβεβαιωμένων θυμάτων που διατηρεί το BBC μπορεί να περιέχει τουλάχιστον 40-60% λιγότερα ονόματα νεκρών από αυτούς που έχουν πραγματικά ταφεί στη Ρωσία. Βασιζόμαστε μόνο σε επιβεβαιωμένες αναφορές θανάτων, οπότε τα δεδομένα που συλλέγονται δεν αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, «οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τι συμβαίνει στον ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Επισημαίνεται πως επισήμως η Μόσχα τηρεί σιγή σε σχέση με τις απώλειες του στρατού της. Με εξαίρεση μερικές σύντομες ανακοινώσεις προ μηνών, οι οποίες έκαναν λόγο για μερικές εκατοντάδες νεκρούς, οι ρωσικές Αρχές δεν προχωρούν σε τακτικό – αναλυτικό απολογισμό. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, ανακοινώνει συχνά τις δικές της εκτιμήσεις για τις απώλειες των αντιπάλων της.

Την Παρασκευή ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Ζελένσκ,ι Μιχαήλ Ποντολιάκ, έκανε λόγο για 37.000 νεκρούς ρώσους στρατιώτες. Λίγο καιρό πριν δυτικές μυστικές υπηρεσίες είχαν επίσης εκτιμήσει πως ο αριθμός των απωλειών των Ρώσων είναι πολύ υψηλός (περισσότερα εδώ).

37000 dead Russian soldiers. Total sanitary losses of 98-117 thousand people. 10 generals were eliminated. 1605 tanks, 405 planes/helicopters were turned into scrap. Has Russia not started fighting yet? Is Kremlin considering war only by Stalin's mathematics – 20 million losses?

