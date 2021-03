Αχαλίνωτο spring break στις ΗΠΑ των 555.000 νεκρών από κορονοϊό

Τον Μάρτιο του 2020, οι παραλίες της Φλόριντα έγιναν θέμα στις ειδήσεις όταν πλημμύρισαν από κόσμο που απολάμβανε τις φοιτητικές ανοιξιάτικες διακοπές που στις ΗΠΑ ονομάζονται Spring Break και πέφτουν κοντά στο Πάσχα των Καθολικών. Ο κορονοϊός είχε μόλις ξεκινήσει τη θανατηφόρα διαδρομή του στη χώρα.

Για τους χιλιάδες φοιτητές -κυρίως- που έσπευσαν έναν χρόνο αργότερα στις ίδιες παραλίες, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε οι 555.000 νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους οποίους οι 33.000 στη Φλόριντα, δεν τους σταμάτησαν. Ηταν τόση η κοσμοσυρροή όμως, που ακόμα και εκεί, όπου λόγω του ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη, τα μέτρα δεν είναι τόσο αυστηρά, οι αρχές ανησύχησαν και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ.

Η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου, σημειώθηκαν επεισόδια, η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος και συνέλαβε περισσότερους από 1.000 παρανομούντες.

Στο Μαϊάμι έφτασαν περισσότεροι άνθρωποι από ότι μπορεί να αντέξει η περιοχή, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει έως τις 12 Απριλίου για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από Πέμπτη έως Κυριακή.

Επίσης, τα καταστήματα στην πολυσύχναστη περιοχή South Beach θα μείνουν κλειστά.

Spring break partying – Miami South beach. This isn’t going to end well next month. #COVID19 pic.twitter.com/8VNplhYvbO

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 20, 2021