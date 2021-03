Ενα παιδί για τη Λίζα και τη Λίνα των γηπέδων

«Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε να αποκτήσουμε ένα παιδί τον περασμένο Οκτώβριο. Ολα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Εγώ ήμουν εδώ στην Ιταλία, τον Νοέμβριο, και εκείνη ήταν στη Σουηδία και μου τηλεφώνησε και, κλαίγοντας, μου είπε “είμαι έγκυος”. Δεν το περιμέναμε αλλά ήμασταν, φυσικά, πανευτυχείς». Αυτά δηλώνει, μεταξύ άλλων, η κορυφαία επιθετικός της Γιουβέντους Λίνα Χούρτιγκ, ανακοινώνοντας μέσω ενός βίντεο στο YouTube, πως πρόκειται να γίνει μητέρα, μαζί με τη σύζυγό της, Λίζα Λαντς, η οποία είναι επίσης ποδοσφαιρίστρια.

Τα λόγια της είναι απλά και ανθρώπινα και συγκινητικά, παρόμοια με τα λόγια των περισσότερων μελλόντων γονέων. Αίσθηση, ωστόσο, στην Ιταλία προκάλεσε το γεγονός πως για πρώτη φορά μία ποδοσφαιρική ομάδα με τεράστιο κύρος όπως η Γιουβέντους κοινοποιεί στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter την επικείμενη γέννηση του παιδιού ενός ομόφυλου ζευγαριού.

𝗔 𝗱𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗛𝘂𝗿𝘁𝗶𝗴𝘀 🤩

Lina and Lisa Hurtig speak about their lives and announce their new arrival! ❤️

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 17, 2021