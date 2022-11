Αθήνα: Ε όχι και να μας κουνάει το δάχτυλο ο Ερντογάν για τις μειονότητες

Στα συνήθη παραληρηματικά που εκστομίζει συχνά-πυκνά κατά της Ελλάδας, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «ανακάλυψε» ξανά τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη η οποία μάλιστα όπως βγήκε να καταγγείλει, αντιμετωπίζει διώξεις και παραβιάσεις δικαιωμάτων από την ελληνική κυβέρνηση.

Μιλώντας στην 38η Συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν μεταξύ άλλων κατήγγειλε ότι εδώ και χρόνια συνεχίζονται οι «άδικες και παράνομες πρακτικές» σε βάρος της μειονότητας.

«Οι θρησκευτικοί ηγέτες της “τουρκικής” μειονότητας στην Ελλάδα (σ.σ. βλ. ψευδομουφτήδες που επιχειρεί κατά πάγια τακτική να επιβάλει το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή) δεν αναγνωρίζονται, τα ιδρύματα και η περιουσία τους κατάσχονται, δεν τους επιτρέπεται να διδάσκουν τη μητρική τους γλώσσα και αρνούνται την ταυτότητά τους», περιέγραψε σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν ωστόσο δεν έμεινε στην περιγραφή των υποτιθέμενων «δεινών» που περνά η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, άλλα κάλεσε τους μουσουλμάνους ανά τον κόσμο να δράσουν, λέγοντας:

«Ο ισλαμικός κόσμος δεν πρέπει πλέον να είναι θεατής στη δεινή θέση των αδελφών μας που διώκονται στην Ελλάδα».

Η Ιστορία προσφέρει αποστομωτικές απαντήσεις για το ποιοι σέβονται τις μειονότητες, παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κληθείς να σχολιάσει τους συκοφαντικούς για τη χώρα μας ισχυρισμούς Ερντογάν.

Η Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης αναφερόμενος στη μουσουλμανική μειονότητα, σέβεται απολύτως τα θρησκευτικά δικαιώματα των ελλήνων πολιτών και τηρεί τις υποχρεώσεις της από το Σύνταγμα.

«Μακάρι μιμητές μας να ήταν κι άλλες χώρες, στις οποίες όμως η Ιστορία προσφέρει αποστομωτικές απαντήσεις για το πως συμπεριφέρθηκαν [στις μειονότητες], όπως για παράδειγμα η Τουρκία», συμπλήρωσε στην απάντησή του ο κ. Οικονόμου.

Μία ακόμη «απάντηση» στις συκοφαντίες Ερντογάν ήταν άλλωστε και η πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με μαθητές μειονοτικών σχολείων της Ροδόπης (εδώ) στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ελληνική πρεσβεία στην Αγκυρα να κάνει τη Δευτέρα το σχετικό retweet της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη (δείτε τη κάτω), ώστε να φανεί πόσο έωλες είναι οι καταγγελίες του τούρκου προέδρου.

Students from 6 #Muslim #minority #schools in Rodopi #Thrace met with @PrimeministerGR @ Maximos Mansion last week. The teachers accompanying the students discussed, inter allia, the operation of the schools. Thrace has 99 Muslim minority schools with 3.434 students in total. https://t.co/fiU9R3kh33

— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkey) November 28, 2022