Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, το Ισραήλ χτύπησε: ισχυρές εκρήξεις έπληξαν την πρωτεύουσα του Ιράν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι έγιναν στοχευμένα «προληπτικά» χτυπήματα εναντίον πυρηνικών στόχων και ότι αυτά θα συνεχιστούν «μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή».

Οπως ανακοίνωσαν στα κοινωνικά δίκτυα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), δεκάδες αεροσκάφη ολοκλήρωσαν το «πρώτο στάδιο» της επίθεσης, που περιελάμβανε πλήγματα σε 100 στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐃𝐅 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐞𝐦𝐩𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐈𝐫𝐚𝐧’𝐬 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦.

Dozens of IAF jets completed the first stage that included strikes on dozens of military targets, including… pic.twitter.com/vtx98P9564

