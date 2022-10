Αλμα της Ελλάδας στην κατάταξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Αλμα στην κατάταξη του Economist Intelligence Unit (EIU) για το επιχειρηματικό περιβάλλον, στην οποία συγκαταλέγονται 82 χώρες, κατέγραψε η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του EIU, η χώρα μας σε βάθος τριετίας και με σημείο αναφοράς το δ’ τρίμηνο του 2022 κέρδισε 16 θέσεις.

Ετσι, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα του Economist και ακολουθείται από το Κατάρ (που κέρδισε 11 θέσεις στην κατάταξη), τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (με κέρδος 10 θέσεων).

Στο θέμα στάθηκε ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο οποίος ανάρτησε τον πίνακα της κατάταξης του Economist:

The biggest improvements over the past three years, since before the ructions caused by the pandemic and the war in Ukraine, are in the business environments of Greece, Qatar, the US and the UAE. https://t.co/yEzdddOntV pic.twitter.com/1MIhTk3yl0

— Alex Patelis (@PatelisAlex) October 31, 2022