Αφγανιστάν: Τώρα όμως αρχίζει αντάρτικο κατά των Ταλιμπάν

Στην Κοιλάδα Παντσίρ, βλέπει κανείς ακόμα διάσπαρτα τα κουφάρια των σοβιετικών τανκ και τα οστά των πληρωμάτων τους, απομεινάρια που θυμίζουν ότι το σκληροτράχηλο αυτό κομμάτι του Αφγανιστάν δεν έπεσε ποτέ στα χέρια των Σοβιετικών.

Η έδρα των ανίκητων μουτζαχεντίν του Αχμάντ Σαχ Μασούντ, του θρυλικού πολέμαρχου και αρχηγού της Βόρειας Συμμαχίας, δεν έπεσε ποτέ στα χέρια των Ταλιμπάν και σήμερα είναι το τελευταίο οχυρό που δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, η μοναδική από τις 34 επαρχίες της χώρας, γράφει ο βετεράνος ρεπόρτερ Αντονι Λόιντ στους Times του Λονδίνου.

Οι υπερασπιστές του έδωσαν όρκο να πολεμήσουν για μία ακόμα φορά τους ισλαμιστές αντάρτες και κάλεσαν όποιον θέλει να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί τους. Ηταν πάντα εχθροί των Ταλιμπάν, καθώς δεν ανήκουν στη φυλή Παστούν, στην οποία ανήκουν οι ισλαμιστές, Ορκίστηκαν να μην τους αφήσουν ποτέ να πατήσουν το πόδι τους στα αφιλόξενα βουνά της περιοχής, από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2001, δύο ημέρες πριν από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, όταν καμικάζι βομβιστής της Αλ Κάιντα, σκότωσε τον ηγέτη τους Αχμάντ Σαχ Μασούντ. Η οργάνωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν τον θεωρούσε πληροφοριοδότη της CIA.

Η επαρχία Παντσίρ εκτείνεται σε 90 χλμ βραχώδους ορεινής περιοχής στο βορειανατολικό Αφγανιστάν.

Δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν, την Τρίτη, σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην περιοχή.

Οι δυνάμεις του Σάλεχ ανέκτησαν την περιοχή Τσαρικάρ, στην επαρχία Παρουάν, οδό στρατηγικής σημασίας, η οποία διέρχεται από την Τσαρικάρ και τη σήραγγα Σαλάνγκ, που συνδέει την Καμπούλ με τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν.

Αφγανική στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ο Αμπντούλ Ρασίντ Ντοστούμ, διαβόητος αφγανός πολέμαρχος, ανέπτυξε 10.000 μαχητές του στην Παντσίρ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών υπόσχεται ότι δεν θα παραδοθεί και αυτοανακηρύχθηκε νόμιμος πρόεδρος, αφού ο Ασράφ Γκάνι έφυγε από τη χώρα την Κυριακή, καθώς οι Ταλιμπάν έμπαιναν στην Καμπούλ.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Αφγανιστάν, σε περίπτωση απουσίας, φυγής, παραίτησης ή θανάτου του προέδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος γίνεται μεταβατικός πρόεδρος. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη χώρα μου και είμαι ο νόμιμος μεταβατικός πρόεδρος. Καλώ όλους τους ηγέτες να μου προσφέρουν την υποστήριξη και τη συναίνεσή τους», ανέφερε σε αναρτήσεις του στο Twitter στα αγγλικά. Κάλεσε δε, τους Αφγανούς, να συμμετάσχουν στην «αντίσταση» εναντίον των Ταλιμπάν.

Την ίδια ημέρα, υψώθηκε στην περιοχή η σημαία της Βόρειας Συμμαχίας, για πρώτη φορά από το 2001.

Στα social media ανέβηκαν εικόνες του πρώην αντιπροέδρου μαζί με τον 32χρονο Αχμάντ Μασούντ –τον γιο του Αχμάντ Σαχ Μασούντ.

