Μπάιντεν: Δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να υπάρξει χάος

Μπορούσε να αποφευχθεί το χάος στην Καμπούλ; Οχι. Αυτό είπε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του συνέντευξη μετά την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, που προέκυψε κατά την έναρξη της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, ύστερα από 20 χρόνια.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στο ABC και στον Τζορτζ Στεφανόπουλο, δημοσιογράφο και άλλοτε σύμβουλο του Μπιλ Κλίντον, 42ου προέδρου των ΗΠΑ.

«Αυτή εντύπωση που υπάρχει, ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε με κάποιον τρόπο χωρίς να επακολουθήσει χάος… Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει», είπε μεταξύ άλλων ο Μπάιντεν, ο οποίος πάντως παραδέχτηκε ότι υπήρξε αιφνιδιασμός από την ταχύτητα με την οποία κατέρρευσε το Αφγανιστάν και παραδόθηκε στους Ταλιμπάν. Απέδωσε όμως το γεγονός αυτό στη στάση και τη λιποψυχία της απελθούσας αφγανικής κυβέρνησης.

«Οταν βλέπεις την κυβέρνηση αυτής της χώρας, τον ηγέτη αυτής της κυβέρνησης (τον Ασράφ Γκάνι) να μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και να πηγαίνει σε άλλη χώρα, όταν βλέπεις αυτήν την κατάρρευση των αφγανικών στρατευμάτων που εκπαιδεύσαμε –περισσότερους από 300.000 να παρατάνε τον εξοπλισμό τους και να φεύγουν… Αυτό συνέβη» είπε ο Μπάιντεν, επιμένοντας ότι δεν υπήρξαν σημαντικά επιχειρησιακά λάθη από πλευράς Ουάσινγκτον ή Πενταγώνου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα παραμείνουν στο Αφγανιστάν έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκκένωσης όλων των Αμερικανών που βρίσκονται στη χώρα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα βρίσκονται εκεί πέραν της 31ης Αυγούστου, της προθεσμίας που όρισε ο ίδιος για την αποπεράτωση της απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων.

«Αν συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί αμερικανοί πολίτες, θα παραμείνουμε ωσότου να τους απομακρύνουμε όλους», είπε ο Μπάιντεν.

Δεν ξεκαθάρισε ποιες είναι οι προθέσεις του για τους Αφγανούς που δεν έχουν καταφέρει να φθάσουν στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ μέχρι στιγμής.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι έχουν αθετήσει την υπόσχεσή τους να επιτρέψουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σε όλους όσοι θέλουν να φύγουν.

STEPHANOPOULOS: Are you committed to making sure that the troops stay until every American who wants to be out is out?

BIDEN: Yes. … if there’s American citizens left, we’re going to stay until we get them all out.pic.twitter.com/OgOowoNIES

— JM Rieger (@RiegerReport) August 18, 2021