Στο Διάστημα ο Falcon Heavy του (κυρίου Tesla) Ελον Μασκ

Πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία της SpaceX, του ιδιοκτήτη και της Tesla: η πρώτη εκτόξευση του πανίσχυρου πυραύλου Falcon Heavy από το Pad 39A στο Kennedy Space Center της Φλόριντα -το ίδιο είχε χρησιμοποιηθεί το 1969 για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη- έγινε την Τρίτη.

Ο πύραυλος έχει ύψος 70 μέτρα και 27 κινητήρες και θα παραμείνει σε τροχιά γύρω από τον Aρη για… ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Ο Falcon Heavy θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στην Ιστορία, λόγω των τριών προωθητικών πυραύλων Falcon 9 που θα του δώσουν τη δυνατότητα να κουβαλήσει 63,5 τόνους φορτίου έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Εξυπακούεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο στόχος θα είναι να μπορεί να επαναπροσεδαφιστεί κατά τμήματα για να μειωθεί δραματικά το κόστος αυτών των αποστολών. Η SpaceX αναφέρει ότι οι 2 από τους 3 προωθητικούς πυραύλους Falcon 9 του Falcon Heavy έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν, ενώ ο τρίτος αποτελεί custom κατασκευή.

Οπως αναφέρει η SpaceX, ο Falcon Heavy είναι ο ισχυρότερος πύραυλος που έχουμε δει μετά τον Saturn V που χρησιμοποιήθηκε για την επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη. Για την ακρίβεια, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει διπλάσιο φορτίο σε τροχιά σε σύγκριση με τον Delta IV Heavy της United Launch Alliance.

Μέχρι να γίνει και να πάνε όλα καλά, όπως πήγαν, η επιτυχία της εκτόξευσης του Falcon Heavy κρινόταν ιδιαίτερα σημαντική επειδή, όπως γράψαμε, μπορεί να κουβαλήσει το μεγαλύτερο φορτίο που έχουμε δει ποτέ μετά τον Saturn V και, φυσικά, επειδή θα είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία καταφέρνει να πραγματοποιήσει μια τέτοια αποστολή. Και, μάλιστα, χωρίς καμία χρηματοδότηση από κρατικό φορέα.

Μελλοντικά, η χρήση του Falcon Heavy θα δώσει στην SpaceX τη δυνατότητα να εκτελέσει συμβόλαια της Αμερικανικής Αεροπορίας για αποστολή κατασκοπευτικών δορυφόρων μεγάλου βάρους, αλλά και για λογαριασμό της NASA για την αποστολή μεγάλων εξερευνητικών διαστημικών σκαφών. Για να δοκιμάσει τις δυνατότητες του Falcon Heavy, η SpaceX θα τον φορτώσει με ένα Tesla Roadster και στη δεύτερη φάση της αποστολής θα προσπαθήσουν να εκτοξεύσουν το αυτοκίνητο για να τεθεί σε μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ηλιο.

Second stage engine cutoff as planned.

Σε αφορά την τωρινή εκτόξευση, θα χρειαστεί να γίνουν διορθώσεις της τροχιάς καθώς θα περνά από τις ζώνες Van Allen (σωματίδια με μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο που παγιδεύτηκαν από το μαγνητικό πεδίο της Γης) αφού αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα ηλεκτρονικά συστήματα του Falcon Heavy.

Upper stage restart nominal, apogee raised to 7000 km. Will spend 5 hours getting zapped in Van Allen belts & then attempt final burn for Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018