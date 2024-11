Πώς το Ozempic θα… απαξιώσει τα λεπτά κορμιά

Ο πίνακας του Αντι Γουόρχολ «Be a Somebody With a Body» (1984-85) αντανακλούσε τις ανασφάλειες του καλλιτέχνη για την εμφάνισή του. Ισως τα πράγματα να αλλάξουν | The Andy Warhol Museum, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.