Ξανά, 40 χρόνια μετά, το «Do they know it’s Christmas?»

Το πασίγνωστο «Do They Know it’s Christmas?», το τραγούδι που ερμηνεύτηκε πρώτη φορά το 1984 από τους Band Aid, το ιρλανδο-βρετανικό σούπερ συγκρότημα που ιδρύθηκε ειδικά για την περίσταση με τη συμμετοχή μερικών εκ των κορυφαίων αστέρων της ποπ και ροκ μουσικής, πρόκειται να κυκλοφορήσει εκ νέου στις 25 Νοεμβρίου, σε νέα βερσιόν, με τη συμμετοχή πλειάδας εκλεκτών ερμηνευτών και μουσικών από το παρόν αλλά και από το παρελθόν.

Τη νέα εκδοχή ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μπομπ Γκέλντοφ, ο ιδρυτής των Band Aid (από κοινού με τον Σκωτσέζο Μιτζ Γιουρ, με τον οποίο συνέθεσε επίσης το πασίγνωστο τραγούδι) με αφορμή την 40ή επέτειο της κυκλοφορίας του «Do They Know it’s Christmas?», τον Δεκέμβριο του 1984.

«Αυτό το τραγούδι όχι μόνο αφηγείται την ιστορία μιας απίστευτης γενιάς ταλέντων, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ως μομφή ενάντια στην εποχή που το ακούσαμε πρώτη φορά» είπε ο ιρλανδός ροκ σταρ και φιλάνθρωπος. «Η δεκαετία του 1980 διακήρυττε πως η απληστία είναι καλή», συνέχισε, χρησιμοποιώντας την περιβόητη ατάκα από την ταινία «Wall Street». «Αυτό το τραγούδι το διαψεύδει, δηλώνει πως αυτό είναι ανοησία».

Επειτα από 40 χρόνια το διάσημο τραγούδι επιστρέφει για τέταρτη φορά, με τη μορφή ενός all-star συνδυασμού φωνών από τις τρεις προηγούμενες επίσημες εκδοχές του, οι οποίες κυκλοφόρησαν το 1984, το 2004 και το 2014. Στο «Do They Know it’s Christmas? – 2024 Ultimate Mix», όπως τιτλοφορείται η νέα εκδοχή του, από τις φωνές της αρχικής ηχογράφησης θα ακούγονται, μεταξύ άλλων, εκείνες των Τζορτζ Μάικλ, Μπόι Τζορτζ, Στινγκ και Σάιμον λε Μπον, από το Band Aid 20 (2004) της Ντάιντο και των Sugababes, ενώ από το Band Aid 30, των Εντ Σίραν, Σινέντ Ο’Κόνορ, Σαμ Σμιθ και One Direction. Οσο για την μπάντα, αποτελείται από μέλη της αρχικής βερσιόν, καθώς και της διασκευής του 2004, με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Τζον Τέιλορ των Duran Duran να παίζουν μπάσο, τον Νταν Χόκινς των The Darkness κιθαρά, τον Τομ Γιορκ πιάνο και τον Φιλ Κόλινς κρουστά.

Την παραγωγή της νέας έκδοσης ανέλαβε ο Τρέβορ Χορν, γνωστός για πολλές επιτυχίες της δεκαετίας του 1980 (με τους Frankie Goes to Hollywood, ABC και άλλους), ο οποίος επρόκειτο να αναλάβει και την παραγωγή της πρώτης βερσιόν το 1984, αλλά τελικά τη χρεώθηκε ο Μιτζ Γιουρ.

Η έκδοση του 2024 θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που συνδυάζει πλάνα από τις προηγούμενες ηχογραφήσεις (ο Μπόνο εμφανίζεται τρεις φορές, ενώ ο Κρις Μάρτιν δύο), σε σκηνοθεσία του Ολιβερ Μάρεϊ, ο οποίος έκανε παρόμοια δουλειά για το τραγούδι των Beatles «Νοw and Τhen», που κυκλοφόρησε το 2023 (με τη συνδρομή και της Τεχνητής Νοημοσύνης).

Tο «Do They Know It’s Christmas?» το έγραψαν οι Γκέλντοφ και Γιουρ με σκοπό από τα έσοδά του να συγκεντρωθούν πόροι για την αντιμετώπιση της πείνας στην Αιθιοπία, ενώ την επόμενη χρονιά διοργανώθηκε το Live Aid, μια σειρά φιλανθρωπικών συναυλιών στις ΗΠΑ και στη Βρετανία στις οποίες μετείχαν κορυφαίοι αστέρες της μουσικής, όπως οι Queen, ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Ελτον Τζον.

Το σύνολο των σχετικών πρωτοβουλιών στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, ενώ το Band Aid Charitable Trust, από τότε που ιδρύθηκε έως σήμερα έχει συγκεντρώσει για διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς τουλάχιστον 150 εκατ. στερλίνες, ποσό στο οποίο θα προστεθούν και τα έσοδα από την κυκλοφορία της νέας βερσιόν.

Ωστόσο, όπως γράφει ο Μπεν Μπέιμοντ-Τόμας του Guardian, οι σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες με στόχο την αρωγή της Αφρικής έχουν επίσης επικριθεί ως πατερναλιστικές, ακόμη και ως νεο-αποικιακές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ορισμένων από τους πρωτότυπους στίχους, καθώς δεν αναφέρονταν ειδικά στην Αιθιοπία, αλλά σε ολόκληρη την Αφρική.

Επί αυτού το 2015 ο Αντεκέγιε Αντεμπάτζο, τότε εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Επίλυσης Συγκρούσεων του Πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν, είχε γράψει στον Guardian: «Τρεις δεκαετίες μετά το Live Aid, είναι σαφές ότι οι προσπάθειες διασημοτήτων να “σώσουν την Αφρική” συχνά συνέβαλαν περισσότερο στην ενίσχυση των αρνητικών στερεοτύπων των ΜΜΕ για τη “σκοτεινή ήπειρο” και στην απεικόνιση του ενός δισεκατομμυρίου κατοίκων της ως αβοήθητα θύματα και ως ένα νέο “βάρος για τους λευκούς”».

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναγνωρίζει ο βρετανός δημοσιογράφος, ανεξάρτητα από τις όποιες πιθανές επικρίσεις συνοδεύσουν την κυκλοφορία της νέας εκδοχής του, το «Do They Know it’s Christmas? – 2024 Ultimate Mix» κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένα από τα φαβορί στην κούρσα για την κατάκτηση της κορυφής των τσαρτ ως το «χριστουγεννιάτικο τραγούδι» του 2024, μαζί με άλλα δύο κλασικά και διάσημα άσματα της χριστουγεννιάτικης περιόδου, το «Last Christmas» των Wham! και το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Σε λίγες εβδομάδες, λοιπόν, φωνές καλλιτεχνών από το παρελθόν και από το παρόν, τραγουδιστών που έχουν εγκαταλείψει τα εγκόσμια και άλλων που εξακολουθούν να δημιουργούν, θα διερωτώνται για ακόμη μία φορά αν «εκείνοι γνωρίζουν πως είναι Χριστούγεννα».

