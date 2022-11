Θα αγαπάμε πάντα τη φωνή της Γουίτνεϊ Χιούστον

Δεν το γνωρίζουν πολλοί, όμως η επιτυχία «I will always love you» γράφτηκε και πρωτοτραγουδήθηκε το 1973 από την Ντόλι Πάρτον. Και όμως, αυτή η μπαλάντα που μεσουράνησε στα ’90s, είχε τη δύναμη να αλλάξει τον ρου της μουσικής ιστορίας, όταν ακούστηκε από τη μαγευτική φωνή της Γουίτνεϊ Χιούστον, στην ταινία «Ο Σωματοφύλακας».

Η αυτοσυγκράτηση της αείμνηστης ερμηνεύτριας, καθώς τραγουδά το κομμάτι, που είναι σαν να βασίζεται στο ακατέργαστο συναίσθημα, έγινε ζωτικό συστατικό της επιτυχίας του. Οι νότες που με τόση μαεστρία η Γουίτνεϊ συγκρατεί στο κουπλέ του τραγουδιού (ακόμα και στο πρώτο ρεφρέν),μην αφήνοντας να τις παρασύρει η πραγματική φωνητική της δύναμη, ξεχύνονται στη συνέχεια, όταν μπαίνει η μουσική, αγγίζοντας κάτι το θεϊκό, συμπληρώνουν ένα μουσικό αριστούργημα σπάνιας ποιότητας.

«H Γουίτνεϊ ήξερε πώς να χρησιμοποιεί όλο το φάσμα της φωνής της, έτσι ώστε να μπορεί να συνδέει συναισθήματα και τραγούδι, για να δημιουργήσει δράμα. Ηταν και ηθοποιός. Και μάλιστα τόσο καλή, που ακουγόταν σαν να είχε ζήσει όσα ερμήνευε. Ή μήπως τα είχε όντως ζήσει;», λέει στο BBC Culture η Nτάμι Ιμ, αυστραλή τραγουδίστρια γεννημένη στη Νότια Κορέα, η οποία παραδέχεται ότι έχει επηρεαστεί από την αξέχαστη φωνή της Χιούστον.

Δεν ήταν η μόνη που επηρεάστηκε από την αμερικανίδα ντίβα της ποπ. Η Χιούστον ήταν μια από τις εμπορικότερες ερμηνεύτριες παγκοσμίως. Εχοντας πουλήσει πάνω από 170 εκατ. άλμπουμ και σινγκλ, επηρέασε όσο καμία άλλη τραγουδίστριες όπως η Μπιγιονσέ και η Λέιντι Γκάγκα. «Ο τρόπος που ερμήνευσε το “Ι will always love you” έδωσε μια από τις σημαντικότερες φωνητικές εκτελέσεις της γενιάς της» λέει στο ΒΒC η καθηγήτρια φωνητικής Ηβη Μπάρνετ.

«Δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω. Μαζί με το “Hero” της Μαράια Κάρεϊ και το “Μy Heart will Go On” της Σελίν Ντιόν, η συγκεκριμένη διασκευή της Χιούστον θέτει τον πήχυ πολύ ψηλότερα από όσο μπορούν να φθάσουν οι περισσότερες τραγουδίστριες».

Και είναι αλήθεια. Στα δημοφιλέστερα τάλεντ σόου της δεκαετίας του 2000, το Pop Idol και το Fame Academy, η Γουίτνεϊ Χιούστον έγινε… μάθημα. Η Λιόνα Λούις, η οποία έκανε επιτυχία με το “Bleeding Love” το 2007, έναν χρόνο μετά τη νίκη της στο X-Factor, είχε πει πως μεγάλωσε ακούγοντας Γουίτνεϊ Χιούστον και Μαράια Κάρεϊ. «Αυτές οι δυο μεγάλες τραγουδίστριες επηρέασαν το γούστο μου και τον τρόπο που τραγουδάω», είχε δηλώσει.

Η επιτυχία της Χιούστον δεν ήταν στιγμιαία. Επηρέασε όλη την επόμενη γενιά τραγουδιστών, είτε το συνειδητοποιούσαν είτε όχι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν η ντίβα με την επιδραστικότερη φωνή της γενιάς της. «Σχεδόν κάθε μαθητής φωνητικής τον οποίο διδάσκουμε ή συμμετέχει στις οντισιόν μας, θέλει περίπου πέντε χρόνια για να μπορέσει να μελετήσει εξ ολοκλήρου και να πετύχει τον τρόπο που ερμηνεύει η Γουίτνεϊ Χιούστον το “I will always love you” ή το “I have nothing” ή το “ Τhe Greatest Love of All”», δήλωσε στο BBC η Κάρι Γκραντ, καθηγήτρια Φωνητικής στο «Fame Academy».

Γνωστή με το προσωνύμιο «The Voice», η Γουίτνεϊ ήταν πραγματικά η φωνή της γενιάς της. Αν και έγινε γνωστή ως ποπ-σόουλ τραγουδίστρια, θα έλεγες ότι πάντα άκουγες να υποβόσκουν οι γκόσπελ ρίζες στην ερμηνεία της, εκεί από όπου ξεκίνησε να τραγουδά, σε ηλικία 11 ετών, σε μια γκόσπελ χορωδία στο Νιου Τζέρσι.

Εγινε η μοναδική καλλιτέχνις που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 100 επτά συνεχόμενες φορές, ενώ το «I Will Always Love You» έγινε το εμπορικότερο σινγκλ όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Σχεδόν 10 χρόνια μετά από το άδοξο τέλος της, όταν βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα του σπιτιού της, τον Φεβρουάριο του 2012, η θέση της στην ιστορία της μουσικής ποπ θεωρείται κάτι παραπάνω από εξασφαλισμένη. Τον Δεκέμβριο, η βραβευμένη με Bafta ηθοποιός Ναϊόμι Ακι θα ενσαρκώσει τη θρυλική ερμηνεύτρια στο «I Wanna Dance with Somebody», ένα βιογραφικό φιλμ στα χνάρια του «Rocketman» (για τον Ελτον Τζον) και του «Bohemian Rhapsody» (για τους Queen).

Η ταραχώδης ζωή της ντίβας θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, ξεκινώντας από το απόγειο της καριέρας της και καταλήγοντας στο βράδυ λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, στα 48 της χρόνια, από υπερβολική δόση κοκαΐνης.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που το άστρο της Γουίτνεϊ Χιούστον δείχνει να εξακολουθεί να λάμπει και να γίνεται ταινία, η δύναμη με την οποία τραγουδούσε το «Ι Will Αlways Love You» φαίνεται να είναι πια εκτός μόδας. «Η έννοια του τραγουδιστή έχει διευρυνθεί πολύ» λέει ο τραγουδιστής Ντέιβιντ Γκραντ. «Κάποτε, αν δεν μπορούσες να τραγουδήσεις τόσο ψηλά όσο η Γουίτνεϊ Χιούστον ή η Μαράια Κάρεϊ, έχανες τη βασική προϋπόθεση για να θεωρείσαι μεγάλη τραγουδίστρια».

Ωστόσο, τα φωνητικά στυλ, όπως όλα τα πράγματα, κάνουν κύκλους. Και σήμερα, οι περισσότεροι διάσημοι τραγουδιστές είναι πιο πιθανό να ακούγονται σαν τη Ριάνα ή την Εϊμι Γουάινχαουζ, έστω κι αν έχουν επηρεαστεί από τη Γουίτνεϊ Χιούστον. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο, πάντως, είναι αν δεν θέλουν να ακούγονται σαν την αξέχαστη ερμηνεύτρια επειδή δεν είναι της μόδας, ή αν απλώς… δεν μπορούν.

