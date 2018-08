Ψηφιακά ψώνια στο αμερικανικό σουπερμάρκετ, από το σπίτι

Ο ποδαρόδρομος μέσα σε ένα κατάμεστο από πελάτες αχανές σουπερμάρκετ Walmart, στις ΗΠΑ φυσικά, δεν έχει και πολύ γούστο. Αλλά, αν μπορούσατε να γυρίσετε όλο το μαγαζί μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, με βοηθό την εικονική πραγματικότητα, δεν θα είχε γούστο; Ο «βασιλιάς του λιανεμπορίου» στην αμερικανική αγορά, τουτέστιν η Walmart, αυτό ακριβώς θέλει να εξακριβώσει –το καταναλωτικό «γούστο»-, όπως φανερώνουν τα αρχεία του αμερικανικού Γραφείο Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων.

Το ρεπορτάζ είναι του Bloomberg.

Η εταιρεία έχει καταθέσει στο Γραφείο αίτηση για πατέντες που περιγράφουν έναν εικονικό εκθεσιακό χώρο Walmart με τον οποίο οι πελάτες συνδέονται από το σπίτι τους, και με τα κατάλληλα αξεσουάρ (ακουστικά εικονικής πραγματικότηας, γάντια με αισθητήρα κ.λπ.) μπορούν να ψωνίζουν παίρνοντας από τα ράφια αντικείμενα. Τα κατ’ αυτόν τον εικονικό τρόπο πωλούμενα προϊόντα θα αποστέλλονται στους πελάτες αμέσως, μέσω ενός αυτοματοποιημένου κέντρου διανομής.

«Η εταιρεία Walmart έχει επίγνωση ότι τα πωλητήρια λιανικής είναι πολύ μεγάλα και δύσχρηστα στους καταναλωτές» λέει η Ζόε Λίβιτ, αναλύτρια ερευνών.

Η Walmart εισέρχεται στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας για να μειώσει το λειτουργικό κόστος των λιανεμπορικών καταστημάτων της. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο η Walmart αγόρασε τη Spatialand, μια εταιρεία startup που ειδικεύεται στο λογισμικό για εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας.

Το ενδιαφέρον στοιχείο στη χρονική συγκυρία είναι ότι αυτός ο εισοδισμός της Walmart στο Web συμβαίνει την ίδια στιγμή που εμπορικοί γίγαντες της τεχνολογίας, όπως η Amazon.com Inc. αλλά και άλλες εταιρείες, ακολουθούν την αντίθετη πορεία, δηλαδή από το Ιντερνετ εισέρχονται στον φυσικό εμπορικό κόσμο (σε αυτόν που πλέον στα αγοραία αμερικανικά αποδίδεται με τον νεολογισμό «brick and mortar» = «τούβλο και λάσπη»). Ετσι η Amazon απέκτησε την καθόλα υφιστάμενη εν τω κόσμω εταιρεία Whole Foods Market (σουπερμάρκετ βιολογικών προϊόντων), ενώ η ίδια η Google σκοπεύει να λειτουργήσει ένα κατάστημα λιανικής στο Σικάγο, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του αμερικανικού ΜΜΕ Chicago Tribune.

Η Λίβιτ λέει ότι η Walmart έχει καταθέσει στο Γραφίο Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων αιτήσεις για 12 και πλέον διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν την εικονική πραγματικότητα και δη εφαρμογές για εξωτερική χρήση, δηλαδή για το καταναλωτικό κοινό.