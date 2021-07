Ο Κάρολος και η λατρεία του για την Μπάρμπρα Στρέιζαντ 

Ηταν μια φορά και έναν καιρό ένας πρίγκιπας ο οποίος, ακούγοντας τις νότες ενός τραγουδιού αισθανόταν «μία έντονη επιθυμία να σηκωθεί και να χορέψει», όπως εξήγησε ο ίδιος. Ο πρίγκιπας είναι ο 72χρονος Κάρολος, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ενώ το τραγούδι που τον ξεσήκωνε όταν ήταν πολύ νεότερος, πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, είναι το «Giving’ Up Givin’ Up» των The Three Degrees, κομμάτι το οποίο το αμερικανικό φωνητικό, γυναικείο τρίο ερμήνευσε ζωντανά στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα τριακοστά γενέθλια του πρωτότοκου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ και του εκλιπόντος πρίγκιπα Φιλίππου.

Μάλιστα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, το οποίο κατέταξε ο ίδιος ο Κάρολος στη πρώτη θέση μίας playlist που συνέθεσε για μία ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στο προσωπικό του NHS, του Eθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας. Το διάρκειας μίας ώρας πρόγραμμα ηχογραφήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Ευχαριστιών, National Thank You Day, προς τιμήν όλων όσοι βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε αντίθεση με τον αμερικανό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος, συνθέτοντας τις δικές του λίστες, απέδειξε πως παρακολουθεί τις νέες τάσεις στη μουσική (χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στις δύο θυγατέρες του, την Μαλία και την Σάσα), ο Κάρολος φαίνεται πως είναι πιο παραδοσιακός. Η μεγάλη του λατρεία, ωστόσο, είναι η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, «ταλέντο εκθαμβωτικό και ζωηρό», σύμφωνα με τον βρετανό γαλαζοαίματο.

Πρώτη φορά με την αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιό, συγγραφέα και παραγωγό ο Κάρολος συναντήθηκε πριν από 47 χρόνια, το 1974, στην Καλιφόρνια, όταν ήταν ένας νεαρός υποπλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού και επισκέφθηκε το πλατό όπου γυριζόταν το «Funny Lady» με τον Ομάρ Σαρίφ, τον Τζέιμς Καν, τον Ρόντι Μακντόουαλ και, φυσικά, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την απαράμιλλη ζωτικότητά της, τη σαγήνη της φωνής της και τις ικανότητές της στην ηθοποιία», έχει δηλώσει στο παρελθόν ο πρίγκιπας. Κάπως έτσι άρχισε και αναπτύχθηκε μία ιδιαίτερη φιλία που όχι μόνο άντεξε στον χρόνο αλλά και ώθησε την Στρέιζαντ να δηλώσει, χαριτολογώντας, πως εάν είχε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες θα μπορούσε να έχει γίνει η πρώτη εβραία πριγκίπισσα της Βρετανίας.

Στην κορυφαία και κατά επτά χρόνια μεγαλύτερή του αμερικανίδα καλλιτέχνιδα ο Κάρολος αφιέρωσε το «Don’t Rain on my Parade» – «ένα τραγούδι γεμάτο ξεχωριστές αναμνήσεις», σημείωσε ο πρίγκιπας – το οποίο η Στρέιζαντ τραγούδησε πρώτη φορά το 1964 στο Μπρόντγουεϊ για το μιούζικαλ «Funny Girl» και μετά ξανά το 1967 κατά τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη.

Στη λίστα του ο πρίγκιπας Κάρολος συμπεριέλαβε τραγούδια από την Ουαλία, τη Σκωτία, την Ιρλανδία, τη Νότια Αφρική αλλά και τη Γαλλία με το « La Vie En Rose» της Εντίθ Πιαφ να βρίσκεται στην τρίτη θέση, πίσω από «Don’t Rain on my Parade» της Στρέιζαντ.

Ενα άλλο τραγούδι της λίστας, το «Lulu’s Back In Town» του αμερικανού Ντικ Πάουελ, που κυκλοφόρησε το 1935, τον έκανε χαρούμενο επειδή του θύμιζε την γιαγιά του, όπως εξήγησε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News